В замочную скважину увидели мужчину с ножом: в Алматы полицейские обезвредили грабителя

АЛМАТЫ. 31 МАРТА - Звонок от жительницы одного из домов по улице Радостовца в Бостандыкском районе Алматы на пульт 102 поступил в 00.50. Встревоженная женщина сообщила, что слышала крики о помощи, доносившиеся из соседней квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские в считанные минуты прибыли к указанной квартире. Однако ее хозяйка, не открывая дверь, сообщила, что все у нее в порядке и в помощи она не нуждается.

Честно говоря, голос женщины очень нас встревожил и мы решили, что не уйдем, пока не выясним все до конца. Снова попросили ее открыть дверь, но ответа не последовало. Тогда, прислушавшись, обратили внимание, что внутри квартиры шум, какая-то возня. Мой коллега в замочную скважину увидел мужчину в черной маске, в его руках был нож, оружие мужчина держал у горла женщины. Счет шел на секунды, важно было принять верное решение и не спугнуть подозреваемого, чтобы он не успел причинить вред своей жертве. В какой-то момент нам удалось попасть в квартиру, вооруженный человек был сразу обезврежен. Как установлено, им оказался 40-летний ранее четырежды судимый гражданин А.", - рассказал подробности спецоперации инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы, сотрудник патрульного экипажа "Буран-127" Нурдос Турлыбек.

Как выяснилось, подозреваемый еще на улице проследил за девушкой и ворвался в ее квартиру. В доме никого не было.

Установлено, что мужчина, пригрозив ножом, совершил разбойное нападение: потребовал отдать ценности и сбережения. Однако патрульные полицейские и своевременный сигнал соседки в полицию нарушили преступные планы фигуранта. Он был задержан и взят под стражу. Уголовное дело расследуется в управлении полиции Бостандыкского района. Вещественные доказательства изъяты на месте преступления и приобщены к материалам производств", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

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