Система Orphus

В замочную скважину увидели мужчину с ножом: в Алматы полицейские обезвредили грабителя

31.03.2021 8074
В замочную скважину увидели мужчину с ножом: в Алматы полицейские обезвредили грабителя
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - Звонок от жительницы одного из домов по улице Радостовца в Бостандыкском районе Алматы на пульт 102 поступил в 00.50. Встревоженная женщина сообщила, что слышала крики о помощи, доносившиеся из соседней квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, полицейские в считанные минуты прибыли к указанной квартире. Однако ее хозяйка, не открывая дверь, сообщила, что все у нее в порядке и в помощи она не нуждается. 
 

Честно говоря, голос женщины очень нас встревожил и мы решили, что не уйдем, пока не выясним все до конца. Снова попросили ее открыть дверь, но ответа не последовало. Тогда, прислушавшись, обратили внимание, что внутри квартиры шум, какая-то возня. Мой коллега в замочную скважину увидел мужчину в черной маске, в его руках был нож, оружие мужчина держал у горла женщины. Счет шел на секунды, важно было принять верное решение и не спугнуть подозреваемого, чтобы он не успел причинить вред своей жертве. В какой-то момент нам удалось попасть в квартиру, вооруженный человек был сразу обезврежен. Как установлено, им оказался 40-летний ранее четырежды судимый гражданин А.", - рассказал подробности спецоперации инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП Алматы, сотрудник патрульного экипажа "Буран-127" Нурдос Турлыбек. 

 
Как выяснилось, подозреваемый еще на улице проследил за девушкой и ворвался в ее квартиру. В доме никого не было. 
 

Установлено, что мужчина, пригрозив ножом, совершил разбойное нападение: потребовал отдать ценности и сбережения. Однако патрульные полицейские и своевременный сигнал соседки в полицию нарушили преступные планы фигуранта. Он был задержан и взят под стражу. Уголовное дело расследуется в управлении полиции Бостандыкского района. Вещественные доказательства изъяты на месте преступления и приобщены к материалам производств", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая