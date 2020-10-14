В Жамбылской области хулиганы избили полицейского и угнали служебное авто

Тараз. 13 октября. Kazakhstan Today - Хулиганы избили полицейского и угнали служебное авто в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошёл в городе Шу. Один из сотрудников возвращался с вечернего развода. В это время на проезжей части улицы Кунаева трое неизвестных преградили ему путь. На требование полицейского уступить дорогу мужчины никак не отреагировали, более того - применив силу, отобрали служебную машину, сообщает " Хабар 24 ".

Их задержали по горячим следам и водворили в изолятор. Это жители города Шу, им по 30 лет.

В данное время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 3 статьи 380, то есть применение насилия в отношении представителей власти группой лиц. По наказанию санкцией статьи предусмотрено от 7 до 12 лет", - сообщил начальник Шуского районного отдела полиции Максат Жаманкулов.

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