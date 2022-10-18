В Жамбылской области ликвидировали ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием

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Тараз. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу из 5 человек с крупной партией наркотиков, - В Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу из 5 человек с крупной партией наркотиков, сообщает Polisia.kz.

С начала мая этого года ОПГ занималась заготовкой, транспортировкой и сбытом наркотических средств растительного происхождения (марихуана, гашиш) в другие регионы страны.

14 октября после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий осуществлено одновременное задержание всех участников организованной преступной группы, также в ходе обысков изъяли крупную партию наркотиков общим весом свыше 100 кг, автомат АКСУ и более 30 патронов калибра 5,45 миллиметра", - сообщили в полиции.





В отношении членов данной ОПГ начаты досудебные расследования по части 3 статьи 297УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) и статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В настоящее время все задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, 16 октября сотрудники полиции на территории областного центра обнаружили схрон оружия, где были изъяты автомат Калашникова, двуствольное охотничье ружье ТОЗ-63, обрез двуствольного ружья 16-го калибра ИЖ-58 и свыше 90 патронов калибра 5,45. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Всего с начала года в Жамбылской области из незаконного оборота изъято 605 единиц огнестрельного оружия, из них 376 - похищенные из объектов ОВД, еще 229 относятся к иному криминальному оружию. Изъято 130 автоматов, 219 различных пистолетов (в том числе 60 ПМ), 7 гранатометов, 1 пулемет, 58 нарезных и 190 гладкоствольные ружей, 154 гранаты и 22 990 боеприпасов.