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В Жамбылской области обнаружено тело пропавшей девушки

30.04.2021 11287
ТАРАЗ. 30 АПРЕЛЯ - 14 февраля в отдел полиции Шуского РОП с заявлением о пропаже 23-летней дочери обратилась жительница села Толе би. Сотрудниками департамента полиции Жамбылской области были незамедлительно начаты оперативно-розыскные мероприятия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство), в ходе которого 29 апреля тело пропавшей девушки было найдено в реке Шу с признаками насильственной смерти. 
 
Как сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, обнаруженное тело опознано родственниками потерпевшей. В настоящее время подозреваемый установлен и задержан, а также водворен в следственный изолятор.
 

В ходе предварительного расследования установлено, что подозреваемый нанес ножевые ранения потерпевшей, а затем с целью сокрытия преступления выбросил тело в реку Шу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы и проводятся необходимые следственные действия", - написал Жанат Сулейменов.

 
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иные подробности дела в интересах следствия не разглашаются.
 

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