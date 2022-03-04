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В Жамбылской области перекрыли крупный канал поставки наркотиков

03.03.2022, 19:02 6941
В Жамбылской области перекрыли крупный канал поставки наркотиков
Фото: polisia.kz
ТАРАЗ. 3 МАРТА -1 марта сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками департамента МВД в ходе проведения комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя села Толе би Шуского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе обыска в доме подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" в особо крупном размере. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общий вес гашиша составляет 20 килограммов, сообщает пресс-служба ДП региона. 

 
36-летний мужчина занимался перевозкой наркотических средств в Нур-Султан. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к этому делу.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статье 297 УК РК. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
 
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. 
 

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В Алматы мошенница "торговала" дешевой недвижимостью

03.03.2022, 20:37 4501
АЛМАТЫ. 3 МАРТА - Гражданка Д., 1977 года рождения, обманывала алматинцев, обещая им улучшение жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подозреваемая входила в доверие к людям и предлагала им приобрести земельные участки, квартиры и другую недвижимость по цене ниже рыночной. Людей, желающих совершить "выгодную" покупку было достаточно.
 
Гражданка Д. получала первоначальный взнос, обычно, от 2 до 7 миллионов тенге и затем исчезала. На данный момент установлена ее причастность к 14 таким аферам.
 

Общий материальный ущерб составляет более 25 миллионов тенге. Женщина ранее судимостей не имела, но мы не исключаем её причастность к другим преступным эпизодам", - сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

 
Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания ДП Алматы. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Алатауского района.
 
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в департаменте полиции города.
 

Проводится расследование в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук Энерго" и КТЖ

03.03.2022, 18:40 7866
Проводится расследование в отношении руководства "Самрук-Казына", "Самрук Энерго" и КТЖ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства АО "ФНБ "Самрук-Казына", "Самрук Энерго" и "НК "Казакстан темір жолы" по факту злоупотребления служебными полномочиями в целях извлечения выгод для частных компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Государству причинен ущерб в особо крупном размере - в сумме 3,8 млрд тенге. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, сообщает пресс-служба Антикорра.
 

Еще один тайник с оружием обнаружен в Алматы

03.03.2022, 17:50 8336
Еще один тайник с оружием обнаружен в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 3 МАРТА - Во дворе одного из жилых домов Алатауского района Алматы обнаружен схрон из семи ружей и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следственно-оперативной группой изъято семь гладкоствольных ружей 12-го калибра, ножи, свыше 200 патронов, а также оптические прицелы. Установлено, что это оружие было похищено из оружейного магазина в ночь на 6 января", - сообщил начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков. 


 
В настоящее время устанавливаются личности авторов схрона с дальнейшим привлечением их к ответственности. По факту начато досудебное расследование. 

Ранее сообщалось, что схрон оружия обнаружен на территории Карасайского района Алматинской области. 
 

В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting

03.03.2022, 13:01 11916
В Актау выявлена финпирамида World Business Consulting
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 3 МАРТА - Территориальным департаментом АФМ по Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении компании World Business Consulting по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

World Business Consulting с 2018 по 2022 годы принимала взносы доверчивых граждан, обещая получение стабильного вознаграждения. В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков. По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании World Business Consulting Жугинбаева Жемис", - говорится в сообщении АФМ. 

 
Напомним, в прошлом году деятельность данной финпирамиды была пресечена агентством в Алматы.
 

Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками World Business Consulting, просим обратиться в департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам: +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79", - отметили в пресс-службе АФМ РК.



 

Сотрудники инспекции транспортного контроля подозреваются в коррупции в Алматинской области

03.03.2022, 10:36 14166
ТАЛДЫКОРГАН. 3 МАРТА - Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с областным департаментом Комитета национальной безопасности и Талдыкорганской транспортной прокуратурой пресечена незаконная деятельность сотрудников инспекции транспортного контроля Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководитель отдела и его два подчиненных в период с начала 2021 года по февраль 2022 года на системной основе получали взятки от 50 до 280 тысяч тенге от предпринимателей за беспрепятственный проезд и непривлечение их к административной ответственности на автомобильных дорогах", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции. 

 
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции города Талдыкоргана. 
 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

 

В Шымкенте двух несовершеннолетних вовлекли в занятие проституцией

03.03.2022, 09:44 15006
В Шымкенте двух несовершеннолетних вовлекли в занятие проституцией
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 3 МАРТА - В Шымкенте задержали трех сутенерш из Кызылординской области, которые вовлекли в занятие проституцией двух несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе проведения профилактического мероприятия "Stop трафик" полицейские на одной из съемных квартир выявили женщин, занимавшихся проституцией. Все они жительницы Семея, Караганды, Тараза, Атырау и Шымкента. Их доставили для выяснения обстоятельств в следственное управление ДП города Шымкента, информирует Polisia.kz.
 
Установлено, что три жительницы Кызылординской области организовали в Шымкенте притон для занятия проституцией, а также вовлекали в дело гражданок Казахстана, среди которых оказались две несовершеннолетние из Шымкента. 
 
Сутенерши взяты под стражу. В отношении них проводится досудебное расследование в соответствии с двумя статьями УК РК: 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией) и 309 (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).

Ранее сообщалось, что в Костанайской области владелец массажного салона вовлекал в занятия проституцией несовершеннолетних.
 

В Таразе с января обнаружено 8 схронов с оружием

02.03.2022, 20:31 24051
Фото: пресс-служба КНБ
ТАРАЗ. 2 МАРТА - КНБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и изъятию вооружения, похищенного в ходе массовых беспорядков в Таразе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С января по настоящее время обнаружено 8 схронов с оружием, сообщает пресс-служба КНБ.
 
Изъято 62 единицы стрелкового оружия, в числе которых автоматы "Калашникова", пистолеты различных модификаций, гладкоствольные ружья и "обрезы", а также тротиловые шашки и около 2 тысяч боеприпасов. 
 
В рамках досудебного расследования проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к хищению вооружения.
 

Свыше 700 граммов наркотических средств и 60 тонн прекурсоров изъято в ВКО

02.03.2022, 17:14 27506
Свыше 700 граммов наркотических средств и 60 тонн прекурсоров изъято в ВКО
Фото: polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 МАРТА - В период с 21 по 25 февраля на территории Восточно-Казахстанской области проведен первый этап оперативно-профилактических мероприятия "Дармек", в ходе которого изъято свыше 700 граммов наркотических средств и 60 тонн прекурсоров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции региона, из незаконного оборота за период ОПМ изъято 737,16 грамма наркотических средств и психотропных веществ, а также 63 тонны 913 килограммов прекурсоров (18 тонн 75 килограммов серной кислоты, 45 тонн 838 килограммов соляной кислоты).
 
По итогам ОПМ задокументировано 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также выявлено 10 административных правонарушений по линии легального оборота наркотических средств и психотропных веществ.
 
Сообщается, что к административной ответственности привлечены: 5 медицинских работников за нарушение правил обращения с препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, 3 фармацевта за факт безрецептурной продажи препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, из аптек. 
 
Кроме того, на двух крупных предприятиях, специализирующихся на оптовой и розничной продаже прекурсоров (серная и соляная кислоты), на территории Усть-Каменогорска и Семея при проверке выявлены нарушения в части хранения и технической укрепленности помещений.
 

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