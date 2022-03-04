В Жамбылской области перекрыли крупный канал поставки наркотиков

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ТАРАЗ. 3 МАРТА -1 марта сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками департамента МВД в ходе проведения комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя села Толе би Шуского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе обыска в доме подозреваемого было обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" в особо крупном размере. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общий вес гашиша составляет 20 килограммов, сообщает пресс-служба ДП региона.





36-летний мужчина занимался перевозкой наркотических средств в Нур-Султан. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к этому делу.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статье 297 УК РК. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.