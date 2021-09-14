В Жамбылской области задержали "черных старателей"

ТАРАЗ. 13 СЕНТЯБРЯ - В Жамбылской области обезврежена группа "черных старателей", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Драгоценные металлы золотодобытчики незаконно извлекали из шахт в 20 километрах от села Акбакай Мойынкумского района, сообщает " Хабар 24 ".

Злоумышленниками оказались 9 местных жителей. Причем действовали они в промышленных масштабах. Как выяснилось, хранили на складах не меньше 10 тонн руды. Имели два дробильных комплекса и аппараты для переработки золотосодержащих металлов.





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