МВД провело спецоперацию в пяти регионах: изъято 10 кг золота

НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения, в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Мангистауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ликвидирован канал финансирования и легализации полученных преступным путем доходов в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба МВД.

Организаторы преступной схемы систематически спонсировали "бригадиров" нелегальных старателей, которые создавали условия для работ по незаконной добыче золота.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована деятельность всей цепи преступного механизма, начиная от организации незаконной добычи, заканчивая пунктами реализации готовой продукции в виде ювелирных изделий, в том числе транспортировка в тайниках и изготовление поддельных документов на продукцию.

27 августа в ходе обысков, проведенных на 43 объектах, изъято:

- оборудование для организации деятельности цехов по добыче золотосодержащего металла (дробильная установка, химикаты-реактивы и другие кустарные приспособления);

- деньги в сумме 95 миллионов 801 тысяча тенге и 356 тысяч долларов;

- золотые изделия и песок общим весом более 10 килограммов;

- 13 единиц дорогостоящих автомашин (в том числе Lexus LX 570, Nissan Patrol, Toyota 2020-2021 годов выпуска и тому подобное);

- огнестрельное и холодное оружие - 5 единиц;

- документация по деятельности нелегального цеха в Шымкенте.

По подозрению к преступной деятельности задержано 32 человека, из которых 9 водворены в ИВС в порядке статье 128 УПК.

В отношении организаторов и участников ОПГ возбуждены уголовные дела по статьям 262 части 1,2, 188 части 4 и 196 части 4 УК.

Проводится досудебное расследование.

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