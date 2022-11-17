В Жамбылской области задержали подозреваемых в подделке техпаспортов на авто

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Тараз. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержана группа, занимавшаяся изготовлением поддельных документов, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий за изготовление поддельных свидетельств регистрации транспортного средства (технических паспортов) задержана группа, занимавшаяся изготовлением фальсификатов.
Задержанные оказывали услуги рядом со зданием ЦОНа. Женщина выступала в роли посредника. Вместе с соучастником за 150 тысяч тенге путем фальсификации документов они занимались изготовлением и сбытом поддельных техпаспортов.
В ходе обыска изъяты 8 пластиковых банкоматных карточек на имя подозреваемой, 41 поддельный технический паспорт, техника и 500 штук заготовленных пластиковых карточек для изготовления поддельных документов.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 385, часть 2, УК РК. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Другие обстоятельства дела выясняются.