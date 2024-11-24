В Жамбылской области задержали сотрудника прокуратуры

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Актобе. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время весенних паводков Уилский район сильно пострадал от паводка, были разрушены дома и дороги. Пока шли масштабные работы по устранению последствий паводка, местный чиновник получал взятки от подрядчиков, сообщает " - Во время весенних паводков Уилский район сильно пострадал от паводка, были разрушены дома и дороги. Пока шли масштабные работы по устранению последствий паводка, местный чиновник получал взятки от подрядчиков, сообщает " Диапазон ".





На скамье подсудимых по обвинению в получении взяток оказался теперь уже бывший руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог Уилского района 42-летний Айнат Казмагамбетов.





В районе объявили ЧС местного масштаба, для оценки ущерба от паводка привлекли ТОО "Проектная фирма Жоба НС". 5 апреля отдел архитектуры заключил с этой компанией договор о закупках услуг по выполнению технического обследования и составлению сметной документации на ремонтно-восстановительные работы. Из обвинения следует, что Казмагамбетов потребовал от представителя подрядной компании взятку в 100 тысяч тенге в благодарность за заключенный договор и общее покровительство. Подрядчик перевел указанную суму чиновнику после того, как с ним рассчитались за работу.





Летом чиновник получил еще одну взятку, уже от другого подрядчика. Конкретно чиновник спросил у директора ТОО "Baitanat Stroy", какую сумму тот готов предложить в качестве благодарности за заключенный договор. Стороны договорились о сумме взятки и после этого подписали договор о проведении работ по объекту "Реконструкция воздушной линии 2ВЛ-10кВ" в западной части села Уил". Общая сумма договора составила 31 миллион 202 тысячи тенге. В августе Казмагамбетов получил от подрядчика взятку 500 тысяч тенге.





Чиновник вину в преступлении признал полностью, и чтобы получить по возможности минимальное наказание, заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины..





15 ноября судья Абдыкалыков вынес приговор по коррупционному делу. Айната Казмагамбетова за взятки приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и пожизненно запретили работать на госслужбе.





Этим же приговором осудили и директора подрядной фирмы - за дачу взятки его приговорили к штрафу в 10 миллионов тенге. Ему тоже запретили в будущем работать на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.



