В Жанаозене обнаружили тело мужчины в припаркованном автомобиле

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По данным областной станции скорой и неотложной помощи, тело 44-летнего жителя Мунайлинского района области обнаружили охранники торгово-развлекательного комплекса "Жанаозен" в автомобиле марки Toyota Camry. По их словам, машина была припаркована у здания ТРК на протяжении нескольких дней, сообщает портал "Лада".
"Проводится судебно-медицинская экспертиза. Стоит отметить, что тело мужчины обнаружили без наличия насильственных повреждений", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 001 (Смерть лица) Уголовного кодекса РК.
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