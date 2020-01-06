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В Жанаозене обнаружили тело мужчины в припаркованном автомобиле

05.01.2020, 10:09 12205
В Жанаозене обнаружили тело мужчины в припаркованном автомобиле
Фото: www.lada.kz
Актау. 5 января. Kazakhstan Today - Тело неизвестного мужчины было найдено в автомобиле, припаркованном возле торгово-развлекательного комплекса (ТРК) "Жанаозен", вчера утром, передает Kazakhstan Today.
 
По данным областной станции скорой и неотложной помощи, тело 44-летнего жителя Мунайлинского района области обнаружили охранники торгово-развлекательного комплекса "Жанаозен" в автомобиле марки Toyota Camry. По их словам, машина была припаркована у здания ТРК на протяжении нескольких дней, сообщает портал "Лада".
 
"Проводится судебно-медицинская экспертиза. Стоит отметить, что тело мужчины обнаружили без наличия насильственных повреждений", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
 
В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 001 (Смерть лица) Уголовного кодекса РК.
 

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