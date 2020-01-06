В Жанаозене обнаружили тело мужчины в припаркованном автомобиле

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Актау. 5 января. Kazakhstan Today - Тело неизвестного мужчины было найдено в автомобиле, припаркованном возле торгово-развлекательного комплекса (ТРК) "Жанаозен", вчера утром, передает Kazakhstan Today.

По данным областной станции скорой и неотложной помощи, тело 44-летнего жителя Мунайлинского района области обнаружили охранники торгово-развлекательного комплекса "Жанаозен" в автомобиле марки Toyota Camry. По их словам, машина была припаркована у здания ТРК на протяжении нескольких дней, сообщает портал "Лада"

"Проводится судебно-медицинская экспертиза. Стоит отметить, что тело мужчины обнаружили без наличия насильственных повреждений", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

В полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 001 (Смерть лица) Уголовного кодекса РК.

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