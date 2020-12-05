В Жанаозене произошло нападение на инкассаторов

В распространяемом в социальных сетях сообщении говорится, что злоумышленники завладели крупной суммой и скрылись, пишет Lada.kz.
Инцидент произошел вчера, 3 декабря, около 18.40.
При инкассации отделения банка в микрорайоне Коктем четверо вооруженных ножами неизвестных совершили разбойное нападение на инкассаторскую машину. Они завладели проинкассированными ранее тремя мешками и мультикассетой с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов США и 495 450 российских рублей. Водитель инкассатора пять раз выстрелил по автомобилю нападавших, который скрылся. Немедленно сообщено в полицию, объявлен план-перехват", - говорится в сообщении.
Нападение на инкассаторов сняла камера наружного наблюдения.
По информации пользователей социальных сетей, правоохранители останавливают всех водителей на белых Daewoo Nexia.
В полиции пообещали прокомментировать данное происшествие.
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