В Жанаозене произошло нападение на инкассаторов

Жанаозен. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Жанаозене злоумышленники напали на инкассаторов. Видео нападения появилось в Сети, передает Kazakhstan Today.

В распространяемом в социальных сетях сообщении говорится, что злоумышленники завладели крупной суммой и скрылись, пишет Lada.kz

Инцидент произошел вчера, 3 декабря, около 18.40.

При инкассации отделения банка в микрорайоне Коктем четверо вооруженных ножами неизвестных совершили разбойное нападение на инкассаторскую машину. Они завладели проинкассированными ранее тремя мешками и мультикассетой с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов США и 495 450 российских рублей. Водитель инкассатора пять раз выстрелил по автомобилю нападавших, который скрылся. Немедленно сообщено в полицию, объявлен план-перехват", - говорится в сообщении.

Нападение на инкассаторов сняла камера наружного наблюдения.





По информации пользователей социальных сетей, правоохранители останавливают всех водителей на белых Daewoo Nexia.

В полиции пообещали прокомментировать данное происшествие.

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