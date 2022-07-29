В Жетысуской области сельчанин выращивал в своем огороде коноплю

Фото: Depositphotos

ТАЛДЫКОРГАН. 28 ИЮЛЯ - Коноплю на своем участке выращивал житель поселка Акын Сара Ескельдинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жетысуской области совместно с сотрудниками Ескельдинского РОП установлен 61-летний мужчина, который подозревается в выращивании наркосодержащих растений. На территории его домовладения обнаружены и изъяты 83 куста конопли, сообщает Polisia.kz

В доме из подручных средств сооружена конструкция для культивирования растений, во время обыска обнаружены высушенные кусты конопли и семена.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Подозреваемый пояснил, что запрещенное растение выращивал исключительно для личных нужд.