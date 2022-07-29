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В Жетысуской области сельчанин выращивал в своем огороде коноплю

28.07.2022, 19:53 29101
В Жетысуской области сельчанин выращивал в своем огороде коноплю
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 28 ИЮЛЯ - Коноплю на своем участке выращивал житель поселка Акын Сара Ескельдинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жетысуской области совместно с сотрудниками Ескельдинского РОП установлен 61-летний мужчина, который подозревается в выращивании наркосодержащих растений. На территории его домовладения обнаружены и изъяты 83 куста конопли, сообщает Polisia.kz
 
В доме из подручных средств сооружена конструкция для культивирования растений, во время обыска обнаружены высушенные кусты конопли и семена.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Подозреваемый пояснил, что запрещенное растение выращивал исключительно для личных нужд.
 

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Водитель спас девушку от изнасилования в Алматы: полиция раскрыла подробности

29.07.2022, 12:33 236
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В полиции Алматы прокомментировали факт попытки изнасилования девушки, которую спас проезжающий водитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Сети появилось видео, на котором девушка, выбежавшая в полночь на дорогу в частном секторе, умоляет водителя не останавливаться, иначе ее изнасилуют, сообщает портал exk.kz.

 
По словам автора, "парни обещали ее по пути подвезти и заказали такси. После того как она поняла, что машина не туда повернула, она начала кричать. Водитель такси тупо отвез и уехал. А ее силой вытащили из машины".
 
Как пишет автор, "вызвали полицию, через 5 минут приехали 4 патрульные машины. Девушку забрали и начали искать подозреваемых по приметам". 
 
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, спасенная девушка подозревает, что изнасилование мог задумать один из ее знакомых, с которым она выпивала алкогольные напитки незадолго до инцидента.
 
В ведомстве уточнили, что попытку изнасилования расследуют сотрудники управления полиции Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются, создана следственно-оперативная группа.
 

Ход расследования взят на контроль руководством ДП города Алматы", - добавили в пресс-службе. 

 

В Нур-Султане в ходе спецоперации ликвидирован наркоканал

29.07.2022, 11:42 2251
В Нур-Султане в ходе спецоперации ликвидирован наркоканал
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В Нур-Султане 26 июля задержан местный житель, подозреваемый в причастности к сбыту психотропных веществ в особо крупных объемах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из незаконного оборота изъято 1,5 килограмма мефедрона, 1,4 килограмма альфа-PVP и  659 таблеток МДМА (экстази), сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 
Следствием установлено, что наркотики расфасовывались в арендуемой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через онлайн-площадки в интернете.
 
По данному факту проводится расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
 
Комитетом национальной безопасности продолжается работа по противодействию незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ. 
 

В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге

29.07.2022, 10:30 3681
В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге
Фото: pexels.com
КОСТАНАЙ. 29 ИЮЛЯ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в агропромышленном комплексе окончено в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет, сообщает Агентство по финмониторингу РК. 
 

В феврале 2021 года директор ТОО "Агропром Тrade 2030" заключил с главами и должностными лицами сельхозтоваропроизводителями Костанайской области договоры купли-продажи субсидируемых семян картофеля. Затем на основании указанных договоров в управление сельского хозяйства акимата Костанайской области были поданы переводные заявки об оплате в "Агропром Тrade 2030" причитающихся субсидий на возмещение затрат при приобретении семян картофеля", - говорится в сообщении.

 
Установлено, что фактические данные сельхозтоваропроизводители не приобретали семян у данного ТОО, и н езанимались выращиванием картофеля. 
 
Кроме того, некоторые ТОО являлись бездействующими хозяйствами, а крестьянские хозяйства занимаются только уборкой пшеницы.
 
За предоставление своих ЭЦП и утверждение договоров купли-продажи фигуранты обещали фермерам вознаграждение. Но после получения субсидий в размере 1,5 млн тенге, вознаграждение получил только глава одного крестьянского хозяйства.
 

По вышеуказанным фактам за июнь - июль 2021 года возбуждено 5 уголовных дел с общим выявленным ущербом, причиненным государству, в размере 96 млн тенге. Судом директор ТОО "Агропром Тrade 2030" признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет", - рассказали в АФМ.

 
Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

 

Обещая трудоустройство в Южной Корее, аферист обманул алматинцев на 2 миллиона тенге

29.07.2022, 10:16 5251
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Задержан подозреваемый 1995 года рождения, который, обещая трудоустройство в Южной Корее, обманул алматинцев на 2 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статей 190 УК РК (Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, в отношении двух или более лиц), задержан гражданин Ц., сообщает Polisia.kz.
 

Подозреваемый обманывал людей посредством интернет-ресурса. Он разместил ложные объявления об оказании помощи в трудоустройстве и оформлении рабочей визы в Южную Корею. После получения денежных средств мужчина скрывался", - рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

 
На данный момент в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 2 факта обмана. 
 
Полицейские обращаются к гражданам, пострадавшим от преступных действий гражданина, и призывают связаться с ними по телефонам: +7-778-879-78-88; +7-702-401-11-10.
 

В Кокшетау менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках

29.07.2022, 09:33 8971
В Кокшетау менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках
КОКШЕТАУ. 29 ИЮЛЯ - В Кокшетау менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, 26 июля в управление полиции города Кокшетау с заявлением о пропаже денежных средств, находившихся на счету одного из банков, обратился 52-летний горожанин. По словам мужчины, злоумышленники завладели крупной суммой в размере 310 тысяч тенге, при этом каких-либо звонков от мошенников не поступало, и заявитель не переводил указанные деньги ни на какие счета. 
 

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud сотрудниками отдела криминальной полиции УП города Кокшетау была установлена причастность к данному преступлению 19-летнего менеджера банка, к которому несколькими днями ранее обращался заявитель. По словам задержанного, 14 июля он обслуживал клиента, который обратился по вопросу оформления кредита. Воспользовавшись служебным положением, молодой человек путем манипуляций в банковской информационной системе перечислил на своей счет в букмекерской конторе 310 тысяч тенге, находившихся на личном счете клиента. В последующем похищенные деньги менеджер поставил на ставки, однако в результате все проиграл", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 188, часть 1, УК РК "Кража". Свою вину задержанный полностью признал, расследование уголовного дела продолжается.
 

Задержаны все фигуранты перестрелки в Есике

29.07.2022, 09:08 8896
Фото: ДП Алматинской области
АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Сотрудники полиции Алматинской области задержали всех фигурантов перестрелки в Есике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алматинской области установлены все участники перестрелки в городе Есике. Оружие, использованное в вооруженном конфликте, изъято и приобщено к материалам уголовного расследования. Задержаны и помещены под стражу трое подозреваемых, 1992-1999 года рождения, которые являются местными жителями, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности и отбывавшими наказание в исправительных учреждениях", - сообщили в департаменте полиции региона. 

 
По словам заместителя начальника ДП Алматинской области Ельдара Абдикенова, основной подозреваемый был задержан в течение первых суток. 
 

Задержание оставшихся двух произведено вчера. Все трое водворены в ИВС. Использованное в конфликте огнестрельное оружие (помповое пятизарядное ружье) изъято и приобщено к материалам расследования в качестве вещественных доказательств. Уголовное расследование находится на особом контроле руководства областного департамента", - сказал Ельдар Абдикенов.

 
Отмечается, что расследование проводится по трем статьям уголовного законодательства, предусматривающим "Убийство", "Покушение на убийство", а также "Хулиганство с применением оружия". 
 
Напомним, что в ночь с 22 на 23 июля в больницу Есика доставили с огнестрельными ранениями двух местных жителей 18 и 30 лет, один из которых скончался в реанимации. Позднее полицейские сообщили о задержании 30-летнего мужчины, который проходит по делу в качестве основного фигуранта.
 

В Алматы женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски

28.07.2022, 20:56 27661
В Алматы женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски
Фото: Кадр видео
АЛМАТЫ. 28 ИЮЛЯ - В серии имущественных преступлений изобличена 25-летняя жительница Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Молодая женщина выносила из подъездов жилых домов детские коляски и велосипеды для малышей, сообщает Polisia.kz
 
Камер видеонаблюдения женщина не стеснялась, равно как и своей малолетней дочери, на глазах у которой она не раз совершала преступления. 
 
Доказана причастность гражданки А. к 8 кражам чужого имущества. Возможно, список эпизодов на этом не закончился. Работа в этом направлении продолжается.
 
 
 

В Северо-Казахстанской области выявили финпирамиду HERMES LTD

28.07.2022, 19:15 30126
В Северо-Казахстанской области выявили финпирамиду HERMES LTD
Фото: Depositphotos
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 ИЮЛЯ - Факт организации деятельности финансовой пирамиды HERMES LTD выявлен департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В период с 2019 по 2022 год была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам HERMES LTD по инвестиционным вкладам путем обогащения одних участников за счет взносов других. Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду", - сообщили в АФМ.

 
По данным агентства, по уголовному делу признано трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге.
 

В настоящее время проводятся следственные мероприятия", - добавили в АФМ.


 

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