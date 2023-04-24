23.04.2023, 11:34 22676
В Жетысуской области задержана ОПГ, вымогавшая у бизнесмена 15 тысяч юаней
Фото: МВД РК
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Оперативники УБОП при содействии бойцов спецназа задержали подозреваемых в вымогательстве. Задержание произведено в Жаркенте, где подозреваемые вымогали у местного предпринимателя 15 тысяч китайских юаней, сообщает пресс-служба МВД РК.
Группа состояла из трех мужчин. Один является жителем Алматы, второй из Алматинской, третий из Жетысуской области. Задержаны они были при передаче денег от потерпевшего. У одного из них изъят пистолет (сигнальный) с 13 патронами калибра 9 мм.
Расследование по факту проводится согласно статье 194 УК РК "Вымогательство". Задержанные водворены в ИВС.
Ранее в Акмолинской области задержан подозреваемый в вымогательстве местный житель, который заставлял жителя Кокшетау оформлять кредиты на свое имя.
Преступная группа, занимавшаяся вымогательством, задержана в Актюбинской области. Установлено, что подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя.
новости по теме
22.04.2023, 18:22 47196
Суд огласил приговор по делу о хищении 2,8 млрд тенге с ТЭЦ Тараза
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек осуждены по делу о миллиардном хищении с АО "Таразэнергоцентр" путем выписки фиктивных счетов-фактур и перевода денег на формальное ТОО.
По материалам суда, председатель правления АО "Таразэнергоцентр" при соучастии семерых подельников формально создал ТОО на свое имя для получения активов ТЭЦ в доверительное управление и систематического хищения денежных средств, поступающих от потребителей тепловой и электрической энергии, сообщается на странице судов Жамбылской области в Facebook.
После получения акций ТЭЦ в доверительное управление ТОО подсудимые совершили крупное хищение денежных средств вверенного имущества с использованием служебного положения с ТЭЦ на счета подконтрольных товариществ, тем самым причинив ущерб на общую сумму 2 837 710 077 тенге.
Председатель правления ТЭЦ постановлением суда объявлен в розыск с выделением уголовного дела в отдельное производство.
Учитывая смягчающие обстоятельства, суд принял решения назначить:
Б.Р. - 9 лет, К.А. - 8 лет, К.А. - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 10 лет;
Д.А. и Д.С. - по 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет;
С.Г. - 3 года ограничение свободы с установлением пробационного контроля;
Д.Е. - 3 года 9 месяцев лишения свободы, на основании закона РК "Об амнистии" сокращено на пятую часть и назначено 3 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет;
Б.Т. - 2 года лишения свободы, на основании закона РК "Об амнистии" сокращено наполовину и назначен 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет;
К.А., Д.А. и Д.С. признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их участия в совершении данных преступлений.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, бывший директор ТЭЦ Тараза Бакберген Мауленов пропустил несколько заседаний суда, после чего был объявлен в розыск.
22.04.2023, 16:51 52006
Два преступника в масках ворвались в дом к сельчанке и ограбили на 22 млн тенге
Подозреваемые задержаны
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 апреля два грабителя в масках ворвались в частный дом жительницы села Коктал и ограбили ее на 22 млн тенге.
Как выяснилось, 28-летнюю женщину связали и, угрожая ножом, требовали деньги. Ее также периодически душили. В итоге, ничего не добившись, ночные визитеры взяли два дорогостоящих телефона, ювелирные изделия, ноутбук, портмоне и припаркованную во дворе Toyota Camry. Ущерб составил 22 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Сотрудникам районной полиции при содействии оперативников областного УКП и УБОП удалось установить подозреваемых. Один из них оказался 23-летним местным жителем, другой - 29-летним ранее судимым жителем Коксуского района. Оба задержаны и помещены под стражу. Все похищенные вещи, в том числе угнанная автомашина, возвращены законной владелице", - сообщил заместитель начальника ОП Панфиловского района Ернар Калтаев.
22.04.2023, 14:12 57766
Пьяный астанчанин вытолкнул супругу с балкона
Дебошир получил три года колонии
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Районный суд Астаны приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью его супруге.
Согласно материалам суда, житель Астаны, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейный скандал, стал душить жену, а затем поднял ее на оконную раму балкона и вытолкнул со второго этажа.
Женщине был нанесен тяжкий вред здоровью.
Приговором суда астанчанин признан виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и осужден к 3 годам лишения свободы.
22.04.2023, 13:39 58211
В Кокшетау вымогатель заставлял местного жителя брать на свое имя кредиты
Материальный ущерб составил 1,5 млн тенге
Рассказать друзьям
Кокшетау. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержан подозреваемый в вымогательстве местный житель, который заставлял жителя Кокшетау оформлять кредиты на свое имя.
20 апреля в ходе полицейские задержали жителя Кокшетау, который угрозами и насилием неоднократно заставлял местного жителя оформлять товарные и денежные кредиты.
Материальный ущерб, по данным Polisia.kz, составил 1,5 млн тенге.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР статье УК РК "Вымогательство". Выясняются иные обстоятельства дела. Отмечается, что за данное преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.
Ранее группу вымогателей задержали в Актюбинской области.
22.04.2023, 09:01 64441
Крупную партию труб украли в "КазТрансГаз Аймак"
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Рассказать друзьям
Атырау. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержана преступная группа, похитившая крупную партию металлических труб в национальной компании АО "КазТрансГаз Аймак".
21 апреля в рамках расследования уголовных дел, связанных с причинением крупного ущерба фонду национальной компании АО "КазТрансГаз Аймак" путем незаконного вывоза магистральных газопроводов Индер - Махамбет, управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области по координации органов прокуратуры были установлены и задержаны подозреваемые 1978, 1984, 1988 годов рождения", - сообщает Polisia.kz.
Досудебное расследование проводится по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере. Подозреваемые были помещены в изолятор временного содержания.
Другие сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса в целях обеспечения конфиденциальности расследования.
22.04.2023, 08:47 65126
Должностные лица "Озенмунайгаза" и "БерАли Мангистау Company" подозреваются многомиллионных хищениях Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Жанаозен. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Мангистауской области.
На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "КазМунайГаз" ("Озенмунайгаз") департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу проводит несколько досудебных расследований. В частности, проводится расследование в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" по факту хищения путем фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искаженных сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Также ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.
Согласно информации ДЭР, руководитель ТОО "БерАли Мангистау Company" заключил договоры со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 млн тенге обналичены и присвоены.
Указанными действиями руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" причинило ущерб не только государству, но и работникам компании. Обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании", - добавили в ведомстве.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Дополнено 22.04.2023, 10.10
Между тем накануне состоялось второе заседание специальной рабочей группы, прибывшей в Жанаозен для анализа имеющихся проблем на предприятиях города.
Во время совещания генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай отметил, что в случае выявления рабочей группой грубых нарушений в компании будут проведены кадровые перестановки.
Со своей стороны представители АО НК "КазМунайГаз" выразили готовность внести необходимые изменения по улучшению трудовых условий и обновлению инфраструктуры компании АО "Озенмунайгаз", - рассказали в пресс-службе КМГ.
В этот же день руководитель рабочей группы - заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов провел встречу с экс-работниками компании "БерАли Мангистау Company", находящимися в Жанаозене. В ходе диалога Хасанов озвучил предложения по трудоустройству бывших сотрудников "БерАли" с сохранением заработных плат, социального пакета и дальнейшим заключением долгосрочных трудовых договоров.
21.04.2023, 20:46 82816
В Атырауской области задержали 20 лет находившегося в международном розыске иностранца
В ходе обыска у него изъяты запрещенные религиозные книги и диски
Рассказать друзьям
Атырау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан подозреваемый в совершении преступления иностранец, 20 лет находившийся в международном розыске, сообщает пресс-служба МВД РК.
20 апреля сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали гражданина Узбекистана 1975 года рождения, находящегося в международном розыске.
В ходе проверки установлено, что он объявлен в международный розыск по уголовному делу на основании части 2 статьи 97 и части 2 статьи 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Умышленное убийство и хранение незаконного оружия".
В ходе обыска временного места жительства 48-летнего иностранца на территории Казахстана были изъяты запрещенные религиозные книги и диски.
По данному факту подозреваемый задержан и арестован в соответствии со статьей 128 УПК РК.
Напомним, в Астане за пропаганду терроризма осудили гражданина Таджикистана. Приговором столичного суда иностранец признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Иностранец незаконно заработал 180 млн тенге на операциях с криптовалютой в Казахстане. Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют.
21.04.2023, 20:29 73831
В Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Туркестан. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба МВД РК.
Ранее в отдел полиции Жетысайского района обратилась женщина с заявлением о том, что сосед совершил насильственные действия в отношении ее дочери.
На месте происшествия следственно-оперативная группа провела все оперативные мероприятия. Также был назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 122 УК РК.
Данный факт находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области.
Ранее в Алматинской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.
В Мангистауской области обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней дочери оправдали в связи с отсутствием доказательств.
19 апреля президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с правительством поручил пересмотреть политику по профилактике бытового насилия.
Читаемое
23.04.2023, 09:06Грозы и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 23 апреля 23.04.2023, 11:5535281В горах близ Алматы выставлены блокпосты 23.04.2023, 14:2129636Скончалась актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Девушка-джигит" 23.04.2023, 11:3422546В Жетысуской области задержана ОПГ, вымогавшая у бизнесмена 15 тысяч юаней 23.04.2023, 12:1821996В одном из районов Алматы продолжаются работы по ликвидации аварии на крупном водопроводе 21.04.2023, 16:46139321Стоимость платных парковок увеличится в Алматы 21.04.2023, 14:22135916Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города 21.04.2023, 12:00125176Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье 21.04.2023, 11:01120031Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой 18.04.2023, 15:42119636В Жанаозене 16 домов отключили от газоснабжения из-за ЧП 01.04.2023, 12:05214906Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 01.04.2023, 11:07185986Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге 07.04.2023, 16:53174371Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 01.04.2023, 09:13169021Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 01.04.2023, 10:57Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь168036Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?