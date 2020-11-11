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В Жезказгане двое мужчин пытались украсть рельсы

10.11.2020 4159
Жезказган. 10 ноября. Kazakhstan Today - 8 ноября сотрудники роты патрульной полиции управления полиции Жезказгана несли службу в одном из районов города. Около 19.20 полицейские обратили внимание на двух мужчин, суетившихся на железнодорожных путях, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, заметив полицейских, граждане попытались скрыться. Но были задержаны и доставлены в управление полиции. 
 
Задержанные мужчины 39 и 33 лет планировали разобрать железнодорожные пути. Злоумышленников интересовали рельсы. Они планировали сдать их в пункт приема металлолома. 
 
Возбуждено уголовное дело по статье 24-188 УК РК (Покушение на кражу чужого имущества). Ведется расследование.
 

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