ЖЕЗКАЗГАН. 6 АПРЕЛЯ - В Жезказгане кассир банка присвоил 29 млн тенге и потратил их на личные нужды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 февраля в управление полиции города Жезказгана поступило сообщение о том, что 25-летний кассир одного из банков города присвоил 29 млн тенге.

Полицейские установили, что похищенные деньги принадлежат банку, сообщает Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушитель оставил записку на рабочем месте. Полицейские задержали подозреваемого спустя полтора месяца.

Задержанный признался в содеянном. Говорит, деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ведется досудебное расследование.





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