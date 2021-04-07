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В Жезказгане кассир банка присвоил 29 млн тенге

06.04.2021 10612
ЖЕЗКАЗГАН. 6 АПРЕЛЯ - В Жезказгане кассир банка присвоил 29 млн тенге и потратил их на личные нужды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 февраля в управление полиции города Жезказгана поступило сообщение о том, что 25-летний кассир одного из банков города присвоил 29 млн тенге. 
 
Полицейские установили, что похищенные деньги принадлежат банку, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что правонарушитель оставил записку на рабочем месте. Полицейские задержали подозреваемого спустя полтора месяца. 
 
Задержанный признался в содеянном. Говорит, деньги потратил на личные нужды. 
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ведется досудебное расследование.

 

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