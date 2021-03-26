В Караганде банкиры обманули граждан на 17 млн тенге

КАРАГАНДА. 25 МАРТА - В Караганде задержаны двое сотрудников банков, мошенническим путем присвоивших около 17 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину - менеджера одного из банков. Установлена его причастность к трем фактам интернет-мошенничества.

Путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь служебным положением и имея доступ к персональным данным граждан, злоумышленник оформлял кредиты, как в собственном банке, так и в микрокредитных организациях. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 4 миллиона 770 тысяч тенге.

Также полицейские пресекли деятельность 31-летнего мужчины - сотрудника другого банка. Свою преступную схему он осуществлял под предлогом оказания помощи клиентам в части просроченных кредитов.

В настоящее время выявлено двенадцать фактов по оформлению кредитов на третьих лиц. Общая сумма ущерба составила 12 миллионов тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметил заместитель начальника департамента полиции области Абиль Абильдин.

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