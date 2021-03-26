Система Orphus

В Караганде банкиры обманули граждан на 17 млн тенге

25.03.2021 5563
В Караганде банкиры обманули граждан на 17 млн тенге
КАРАГАНДА. 25 МАРТА - В Караганде задержаны двое сотрудников банков, мошенническим путем присвоивших около 17 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 27-летнего мужчину - менеджера одного из банков. Установлена его причастность к трем фактам интернет-мошенничества. 
 
Путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь служебным положением и имея доступ к персональным данным граждан, злоумышленник оформлял кредиты, как в собственном банке, так и в микрокредитных организациях. Общая сумма нанесенного им ущерба составила 4 миллиона 770 тысяч тенге. 
 
Также полицейские пресекли деятельность 31-летнего мужчины - сотрудника другого банка. Свою преступную схему он осуществлял под предлогом оказания помощи клиентам в части просроченных кредитов. 
 

В настоящее время выявлено двенадцать фактов по оформлению кредитов на третьих лиц. Общая сумма ущерба составила 12 миллионов тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметил заместитель начальника департамента полиции области Абиль Абильдин.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая