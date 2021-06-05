В Жезказгане мужчина напал на школьницу с ножом

ЖЕЗКАЗГАН. 4 ИЮНЯ - Школьница в Жезказгане получила ножевое ранение от неизвестного мужчины, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Вечером 3 июня в управление полиции города Жезказгана Карагандинской области поступило сообщение, что в медицинское учреждение с ножевым ранением доставлена 14-летняя школьница. К счастью, обошлось без госпитализации," - информирует Polisia.kz .

По словам потерпевшей, нападение было совершенно возле её дома. К ней подошёл незнакомый мужчина и неожиданно ударил ножом.

Вскоре участковые инспекторы полиции задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний молодой человек.

По словам злоумышленника, у него не сложились отношения с девушками, поэтому он решил мстить всему женскому полу. Пострадавшая стала первой попавшейся на пути.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство". Ведётся расследование. В настоящее время в отношении подозреваемого избирается мера пресечения.

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