Жезказган. 3 июня. Kazakhstan Today - В Жезказгане мужчина устроил стрельбу, передает Kazakhstan Today.

По данным полиции, 2 июня возле одного из домов в городе Жезказгане мужчина произвел выстрел из неустановленного оружия в 33-летнего жителя города, который с огнестрельным ранением госпитализирован.

После получения информации по факту хулиганства с целью установления и задержания подозреваемого лица был ориентирован весь личный состав органов внутренних дел Карагандинской области. Объявлен план "Перехват". В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции задержана автомашина "ВМW" под управлением 33-летнего подозреваемого. Он признался, что в ходе возникшей ссоры произвел выстрел из травматического пистолета", - сообщил начальник ДП Карагандинской области полковник полиции Ерлан Файзуллин.

Кроме того, сотрудниками полиции Юго-Восточного отдела УП города Караганды по факту хулиганства в отношении 30-летнего мужчины, установлен 21-летний подозреваемый, который 26 мая в ходе возникших ссоры произвел выстрел из травматического оружия.

По всем фактам начато досудебное расследование по часть 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением огнестрельного, газового оружия".





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