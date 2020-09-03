В ЗКО браконьер пытался забрать у егеря табельное оружие

Уральск. 2 сентября. Kazakhstan Today - Инцидент произошел 25 августа недалеко от нового моста в Теректинском районе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", в этот день инспекторы проводили рейд. В 01.30 в квартале №42 Уральского лесничества был остановлен автомобиль Renault Duster, в котором находились двое мужчин.

Инспекторы представились, показали служебные удостоверения и попросили водителя открыть багажник и предоставить на осмотр содержимое. Водителем автомашины оказался житель Уральска Горшков. Он открыл багажник и вытащил оттуда рыболовные снасти и три мешка", - сообщил директор КГУ по охране лесов и животного мира управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Артур Мергенов.

В одном мешке находился ящик с рыболовными снастями, во втором - рыба частиковой породы, а в третьем - стерлядь в количестве 9 штук.

После осмотра автомобиля егерь направился к своей машине, чтобы вызвать полицейских, так как стерлядь занесена в Красную книгу и находится под охраной государства. В этот момент с пассажирской стороны вышел второй мужчина и начал агрессивно высказываться в адрес инспекторов нецензурными словами и вести себя неадекватно, после чего он сзади накинулся на одного из инспекторов и попытался завладения его табельным оружием. Между ними завязалась драка. В ходе драки егерю удалось вырваться. После предупредительного выстрела в воздух мужчина скрылся в лесной чаще, а водитель Горшков был задержан", - рассказал Артур Мергенов.

По его словам, инспектора вызвали сотрудников полиции, которые доставили Горшкова в отдел полиции Теректинского района ЗКО, где была установлена личность второго нарушителя. Им оказался 41-летний житель города Забродный.

В настоящее время, в отношении них проводится досудебное расследование по части 1 статьи 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений). Сумма штрафа по уголовному делу составляет до 3000 МРП (8 334 000 тенге). Помимо уголовного наказания имеется сумма ущерба рыбным ресурсам 100 МРП (277 800 тенге) за 1 килограмм рыбы осетровой породы - стерлядь.

Напомним , в селе Шабдаршап Акжайыкского района, на берегу реки Урал, 21 августа, около 16.00, произошло нападение на сотрудников полиции и инспекторов Западно-Казахстанской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

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