В ЗКО растет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних

УРАЛЬСК. 13 МАЯ - В Западно-Казахстанской области наблюдается рост преступлений, совершенных в части половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом рассказала старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции области Жазира Арыстанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В прошлом году было зарегистрировано два случая беременности среди несовершеннолетних, в этом году уже 7. Если в 2020 году несовершеннолетними было совершено 32 преступления, то с начала этого года их было зарегистрировано уже 25", - отметила Жазира Арыстанова.

По ее словам, увеличились показатели преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, если в прошлом году было зарегистрировано 19 преступлений, то в этом году уже 32. Это говорит о том, что, возможно, дети часто остаются без присмотра взрослых, пишет издание "Мой город"

Сейчас дети находятся на онлайн-обучении и чаще остаются дома без родителей, возможно, поэтому увеличилось число преступлений. Буквально на днях школьники сняли квартиру, выпили алкоголь и все это закончилось тем, что одна из них выпала из окна. На сегодняшний день ее состояние удовлетворительное, она находится под присмотром врачей", - добавила инспектор.





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