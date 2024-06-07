06.06.2024, 17:20 23361
В ЗКО суд вынес приговор по делу о групповом изнасиловании девочки
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынес приговор по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Рассмотрено уголовного дело в отношении Р. и четверых несовершеннолетних - А., Н., Қ. и М. (...) Суд назначил Р. наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет лишения свободы. Несовершеннолетним по совокупности преступлений, М. и Н. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев, а А. и Қ. - 8 лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Установлено (судом. - Прим. ред): 11 мая 2023 года А. и Н. в торговом доме нанесли телесные повреждения В., сделавшему замечание курящему Н. 23 мая 2023 года Қ. незаконно завладел без цели хищения автомобилем "Лада", причинив его владельцу ущерб в 725 тысяч тенге. 29 мая 2023 года Қ. незаконно проник в автомашину Hyundai и похитил денежные средства, причинив владельцу ущерб в более 1 млн тенге. 10 июня 2023 года А. и М. незаконно проникли в автомашину Volkswagen, откуда похитили мобильный телефон, причинив владельцу ущерб в 130 тысяч тенге; 11 июня 2023 года на съемной квартире подсудимые группой лиц изнасиловали малолетнюю. А., воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил иные действия сексуального характера", - добавили в пресс-службе.
Напомним, летом прошлого года стало известно, что в ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании.
новости по теме
06.06.2024, 20:14 19436
В Алматы сотрудников метро подозревают в хищении крупной суммы
Они купили запчасти для локомотивов по завышенной цене
Рассказать друзьям
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Последний анализ показал, что сотрудники ГКП "Метрополитен" купили первичные резиновые пружины для локомотивов по завышенной цене на сумму 137 млн тенге, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.
Этот вывод также подтвердил аудиторский отчет ГКП "Метрополитен", в связи с чем транспортной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование, которое в настоящее время осуществляется Антикоррупционной службой по Алматы.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
06.06.2024, 16:26 27226
Гибель пяти горняков на шахте имени Ленина: суд вынес приговор
Четверым подсудимым назначено от четырех до пяти лет лишения свободы
Рассказать друзьям
Шахтинск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых подсудимых признали виновными в деле о взрыве на шахте имени Ленина и гибели пяти горняков, сообщает пресс-служба Шахтинского городского суда Карагандинской области.
На скамье подсудимых по делу о взрыве на шахте имени Ленина и гибели пяти шахтеров оказались четыре человека. Они обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
При проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее вследствие образования искры произошло возгорание газа метана с последующим взрывом. В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем шахтерам - причинены средний и тяжкий вред здоровью", - говорится в материалах суда.
Суд признал всех четверых виновными и назначил им наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере на срок 3 года.
Напомним, авария, унесшая жизни пяти шахтеров, произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии "АрселорМиттал Темиртау". После случившейся трагедии правительство Казахстана начало вести переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината.
06.06.2024, 12:09 40271
Наркотики под видом обычных товаров провозили в Казахстан из-за рубежа
Часть наркотиков выращивали в нарколаборатории в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконный оборот наркотических средств через государственную границу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы при координации прокуратуры.
При проведении оперативных мероприятий в городах Алматы, Астане и Уральске установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывали на территории страны, при этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления", - сообщили в АФМ.
Изъято около 60 граммов гашишного масла, 700 граммов марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющих признаки наркотических средств.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Четверо задержанных водворены в ИВС.
06.06.2024, 10:10 44376
Сотрудники управления спорта Алматы подозреваются в хищении бюджетных средств
Рассказать друзьям
Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывших сотрудников управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Антикора.
Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность", - уточнили в Антикоре.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
05.06.2024, 18:00 66321
Казахстанский предприниматель объявлен в розыск в Кыргызстане
Установлены факты финансирования деятельности ОПГ Асанбека со стороны одного из крупных бизнесменов Казахстана
Рассказать друзьям
Бишкек. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский предприниматель, владелец компании "Вертекс Голд" Владимир Джуманбаев объявлен в розыск в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР.
В отношении В.Джуманбаева постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что установлены факты финансирования деятельности ОПГ Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны одного из крупных бизнесменов РК.
Джуманбаев, будучи владельцем на территории КР компании ОсОО "В.Г.К.", занимающейся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, в период с 2021 по 2023 годы ответственные работники золотодобывающей компании в качестве финансирования деятельности ОПГ по указанию В.Джуманбаева ежемесячно передавали по 1 млн сомов К.Асанбеку", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году глава ОПГ Кольбаев (Асанбек. - Прим. ред.) был ликвидирован при попытке задержания. ГКНБ Кыргызстана заявил, что стоимость его активов оценивается примерно в $1 млрд.
05.06.2024, 14:44 72691
Задержанный в СКО за закладку наркотиков подросток пять лет проведет за решеткой
При обыске у него было изъято 50 граммов наркотика, что относится к особо крупному размеру
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Петропавловск. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пять лет тюрьмы получил задержанный за закладку наркотиков 17-летний парень в Северо-Казахстанской области.
17-летнего подростка полиция задержала в ноябре прошлого года. При личном обыске у него было изъято 50 граммов наркотика α-PvP, что относится к особо крупному размеру, сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что задержанный активно сотрудничал со следствием, кроме того, на момент вынесения приговора в апреле текущего года ему еще не исполнилось 18 лет. Учитывая это, суд счел возможным снизить срок наказания и приговорил его к пяти годам лишения свободы.
В прошлом году стремление к быстрому обогащению, даже ценой жизни и здоровья соотечественников, привело к задержанию пятерых несовершеннолетних. Напоминаем, в среднем закладчики успевают проработать на наркоторговцев не более трех месяцев. За сбыт наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - отмечает исполняющий обязанности начальника УПН ДП СКО Руслан Умбетов.
Напомним, в Павлодаре подросток получил 7,5 года лишения свободы за закладки.
Ранее сообщалось, что с начала года в РК за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних. МВД обратилось к казахстанским родителям в связи участившимися случаями распространения наркотиков несовершеннолетними.
05.06.2024, 14:18 73561
Хищения в отделе образования на 2,8 млрд тенге выявлены в Туркестанской области
В бюджет государства возвращено 309 млн тенге
Рассказать друзьям
Туркестан. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорами Жетысайского района выявлены факты хищения бухгалтерами районного отдела образования 2,8 млрд тенге, сообщает прокуратура региона.
По факту миллиардного хищения бюджетных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР по статье Уголовного кодекса РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
Отмечается, что на сегодняшний день в бюджет государства возвращено 309 млн тенге.
Проверки продолжаются и находятся на особом контроле.
Напомним, чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения.
05.06.2024, 10:01 67376
В Алматы осужден директор ветеринарной службы
Он подозревался в хищении бюджетных средств в крупном размере
Рассказать друзьям
Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Медеуского района Алматы оглашен приговор в отношении директора КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия, сообщили в Антикоррупционной службе.
Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c отбыванием в учреждении средней безопасности", - говорится в сообщении Антикора.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
Читаемое
06.06.2024, 09:03Назначен вице-министр труда и социальной защиты населения 06.06.2024, 08:49Нарушающих скоростной режим водителей inDrive и "Яндекс Go" могут отстранить от выполнения заказов - Минтранспорта54226Нарушающих скоростной режим водителей inDrive и "Яндекс Go" могут отстранить от выполнения заказов - Минтранспорта 06.06.2024, 09:4051706Депутат мажилиса раскритиковал работу правительства по планированию бюджета 06.06.2024, 11:2047786Военные учения "Ирбис-2024" с участием казахстанских десантников проходят в Таджикистане 06.06.2024, 11:0945811Сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы 31.05.2024, 11:08211601Землетрясение силой 2 балла ощутили жители Кордая 31.05.2024, 20:36195366На дороге Атырау - Тандай - Ергалиев убирают защитные дамбы 01.06.2024, 09:46184191В Павлодарской области спустя три недели нашли тело утонувшего капитана судна 01.06.2024, 19:05178691В Жетысуской области произошла утечка серной кислоты из вагона-цистерны 02.06.2024, 14:07152746В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом 22.05.2024, 16:05343611Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 16.05.2024, 16:15319401В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений310836Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 20.05.2024, 20:03301741Движение по трассе Атырау - Индер закрывают 20.05.2024, 18:58294931Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?