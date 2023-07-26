В ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании

Один из подозреваемых задержан и водворен в СИЗО

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Уральск. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - ЧП произошло ночью 12 июня, в день сдачи экзаменов девятиклассниками. Четверо несовершеннолетних, 15 и 16 лет, изнасиловали 13-летнюю девочку, - ЧП произошло ночью 12 июня, в день сдачи экзаменов девятиклассниками. Четверо несовершеннолетних, 15 и 16 лет, изнасиловали 13-летнюю девочку, сообщает "УН".





По словам заместителя директора СОШ № 1 Гульмайды Ушкамбаевой, один из подозреваемых - ученик 9-го класса. По ее словам, мальчик задержан и водворен в СИЗО на два месяца.





Задержаны ли остальные подозреваемые в групповом изнасиловании, пресс-служба департамента полиции не сообщила. По данному факту начато досудебное расследование по статье 120, часть 4, УК РК (Изнасилование).



