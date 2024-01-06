Вагон сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан из Кыргызстана

Заведено уголовное дело по статьям УК РК "Хищение" и "Служебный подлог"

Рассказать друзьям

Тараз. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Таласского района выявлены факты хищения путем незаконного списания автотранспорта, находящегося на балансе государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Таза-Талас", - Прокуратурой Таласского района выявлены факты хищения путем незаконного списания автотранспорта, находящегося на балансе государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Таза-Талас", сообщили в прокуратуре Жамбылской области.





Как рассказали в областной прокуратуре, руководство государственного предприятия составило поддельные документы о неисправности транспортных средств. 4 автомобиля общей рыночной стоимостью 22 млн тенге были незаконно списаны с баланса и проданы третьим лицам без проведения соответствующего аукциона.





По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям УК РК "Хищение" и "Служебный подлог".





В прокуратуре отметили, что в ходе следствия государству вернули три автомобиля на сумму 17 млн тенге и принимаются меры по возврату еще одного.





Уголовное дело находится на стадии направления в суд.



