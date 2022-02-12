Вайнер Саидбаев, подозреваемый в создании финансовой пирамиды, объявлен в розыск

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АЛМАТЫ. 11 ФЕВРАЛЯ - Полиция Алматы объявила в розыск Азимжана Саидбаева - известного казахстанского вайнера, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 217 УК РК (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой), нами разыскивается уроженец Кыргызстана Саидбаев Азимжан Алымджанович 1986 года рождения", - говорится в сообщении департамента полиции Алматы.
Всех, кто располагает информацией, просят обращаться по телефонам: +7 701 758 67 60, +7 708 683 94 33 и 8 (727) 254 43 51.
Как сообщалось ранее, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды.