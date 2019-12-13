Вернувшихся из Сирии казахстанцев приговорили к длительным срокам заключения

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Суд поставил точку в громком деле 14 казахстанцев, вернувшихся из Сирии. Их обвинили в тяжких преступлениях, включая прохождение подготовки в террористических лагерях, а также в создании бандформирований и руководстве ими. Преступления они совершали, будучи сторонниками запрещенной в Казахстане организации "Исламское государство". Все обвиняемые получили значительные сроки, передает Kazakhstan Today.

На скамье подсудимых оказались 13 человек, еще один, получивший ранения в боях в Сирии, участвовал в процессе с помощью видеосвязи. Судебный процесс длился полтора месяца. Вердикт суда обвиняемые слушали со слезами в глазах, сообщил Первый канал "Евразия"

Суд приговорил Газинура Бакитжанова признать виновным, и окончательно назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сказал судья специализированного суда по уголовным делам Адильхан Шайхисламов.

Обвиняемым дали от 8 до 14 лет тюрьмы. Прокурор запрашивал от 10 до 17. Самый суровый приговор судья Адильхан Шайхисламов, известный по резонансным делам, вынес Нурлану Камалову, обвиняемому в создании террористической группы и руководстве ею -14 лет колонии чрезвычайной безопасности на весь срок.

Свою вину обвиняемые признали лишь частично. Говорят, что уезжали воевать на чужую войну одним и тем же путем, через Турцию. Знакомились через Интернет с амирами-вербовщиками, которые призывали их на джихад. Близкие осужденных на контакт с прессой не шли, укрываясь от камер.

Сразу после заседания адвокат Аманжола Жансенгирова, которого приговорили к 12 годам колонии средней безопасности, заявил, что будет обжаловать приговор судьи.

Жансенгиров сам недоволен приговором суда, в этой связи я намерен обжаловать. Он долгое время получить высшее образование не мог. Он не мог устроиться долгое время на госслужбу, он не мог проявить себя как гражданин. В этой связи он, как личность, сломался, и решил проявить себя таким образом", - пояснил адвокат Жансенгирова Дархан Мырзабеков.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток.

К слову, 15 казахстанцев, уехавших воевать за чужие идеалы в Сирию, уже отбывают свои сроки. За все этапы спецоперации "Жусан" на родину вернули 595 наших соотечественников. Более 400 из них - дети", - говорится в сюжете телеканала.

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