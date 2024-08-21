20.08.2024, 15:46 34751

Владельца кафе, где при взрыве газа погибли три человека, приговорили к пяти годам тюрьмы

Трагедия произошла 4 января в Уральске
Уральск. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уральский городской суд Западно-Казахстанской области огласил обвинительный приговор виновнику взрыва кафе Rizyq, который произошел 4 января текущего года, сообщили в прокуратуре ЗКО.

В ведомстве напомнили, что подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем кафе Rizyq, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания кафе. В результате инцидента погибли три человека, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В прокуратуре отметили, что подсудимый вину свою не признал и пытался переложить ответственность на своих работников.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью на предприятиях, сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.
 
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Теги:ПриговорВзрывкафе

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21.08.2024, 11:04 4106

В Мангистауской области осужден бывший директор центра трудовой мобильности

Он признан виновным в хищении денежных средств гражданина Узбекистана в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве
В Мангистауской области осужден бывший директор центра трудовой мобильности
Фото: pexels.com
Актау. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден бывший директор КГУ "Центр трудовой мобильности" управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области. Тупкараганский районный суд вынес приговор, сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца", - проинформировали в Антикоре.


Одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор не вступил в законную силу.
 
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Теги:СудМангистауская область
20.08.2024, 13:08 43341

Чиновника и предпринимателя осудили на 7 лет за взятки в Кызылординской области  

Они вымогали взятку у директора одного из предприятий Алматы
Кызылорда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего замглавы департамента по экономическим расследованиям Кызылординской области и его соучастника - предпринимателя приговорили к 7 годам лишения свободы за мошенничество и взяточничество, сообщили в Антикоррупционной службе РК.


Они признаны виновными в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из предприятий г.Алматы к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Алматинский городской суд приговорил Касымбаева и Сакенова к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор вступил в законную силу.
 
20.08.2024, 11:11 48206

Жителя ВКО осудили на семь лет за пропаганду терроризма

Приговор уже вступил в законную силу
Жителя ВКО осудили на семь лет за пропаганду терроризма
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Восточно-Казахстанской области осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

Установлено, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом. Решением суда ему определено наказание в виде 7 лет лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.


Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.

С начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ осуждены к различным срокам наказания 38 человек", - добавили в комитете.


Напомним, в июле религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Туркестанской области.
 
20.08.2024, 11:07 48436

Дело о незаконной добыче золота в Акмолинской области направлено в суд

С 2021 по 2023 год ОПГ "черных" старателей незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура Акмолинской области завершила расследование по делу незаконно добывавшей золото транснациональной преступной группы.

Завершено уголовное дело в отношении 12 лиц - граждан Казахстана, Украины и России, подозреваемых в создании транснациональной организованной преступной группы, которая с 2021 по 2023 год незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области. Общий ущерб составил более 250 млн тенге", - рассказали в ведомстве.


По данным следствия, преступная группа занималась незаконной добычей золота, прикрываясь лицензией на геологическое изучение недр.

Транспортная прокуратура направила дело в суд.

Ранее, в декабре прошлого года "черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области. Все подозреваемые - работники золотодобывающего предприятия, которые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Еще три бригады "черных" старателей задержали в Степногорске.
 
20.08.2024, 09:22 54331

В Казахстане заблокировали 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков

Общий оборот "наркошопов" составил почти 48 млрд тенге
В Казахстане заблокировали 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков
Фото: Depositphotos
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот "наркошопов" составил почти 48 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия. Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков - кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления", - проинформировали в АФМ.


Также заблокировано около 30 тыс. банковских карт дропов, которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.

По данным АФМ, в Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.

В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.

На территории трех стран закрыто три масштабных "наркошопа", задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам.

Общий доход международных "наркодельцов" составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.

По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг. Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента. Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками", - сообщили в агентстве.


Отмечается, что с начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов.
 
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Теги:СайтыБлокировкаНаркотикиАФМ
19.08.2024, 16:29 83346

Рога и 15 туш сайгаков изъяли у браконьеров в области Улытау

Нарушители доставлены в полицию
Рога и 15 туш сайгаков изъяли у браконьеров в области Улытау
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
Жезказган. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа на территории Улытауского района инспекторы ГБР РГКП "ПО Охотзоопром" задержали браконьеров у которых обнаружены туши и рога сайгаков, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Казахстана.

В результате проведения рейдовых мероприятий по охране редких исчезающих диких копытных животных и сайгаков на территории Улытауского района, на границе с Туркестанской областью, был выявлен факт браконьерства", - сказано в сообщении комитета.


Задержаны 4 нарушителя на двух мотоциклах Урал, у которых инспекторы обнаружили 15 туш сайгаков, спиленные рога и два гладкоствольных оружия.

Браконьеры доставлены в департамент полиции области.

Напомним, рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома жителя Жетысуской области.
 
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Теги:СайгакбраконьерствоУлытау
19.08.2024, 15:31 84616

В области Жетысу задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка

Ведется следствие
В области Жетысу задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Районным отделом полиции Аксуского района начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщили в районном отделении полиции.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз.

Иные данные в рамках следствия не подлежат распространению, добавили в пресс-службе Аксуского РОП.

Тем временем в соцсетях распространяется информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре арестовали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц.
 
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Теги:РебенокПедофилизнасилование
19.08.2024, 14:25 83026

Глава ДУИС СКО отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге

За деньги он оказывал содействие в заключении договора по поставке муки в колонии региона
Петропавловск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области приговорен к штрафу в 30 млн тенге за взятку в 1 млн тенге, сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Глава ДУИС признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за содействие в заключении договора по поставке муки в колонии СКО.

Суд приговорил его к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, за отсутствие должного ведомственного контроля руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, о задержании главы ДУИС СКО на рабочем месте стало известно в июле.
 
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Теги:ДУИСкоррупцияПриговорШтраф

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