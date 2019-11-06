Водитель автобуса осужден на 5 лет за гибель 11 пассажиров на трассе в Жамбылской области

Тараз. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Жамбылской области водителя автобуса, виновного в гибели 11 пассажиров, приговорили к пяти года лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Суд приговорил Т. к 5 годам лишения свободы, с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет. С него взыскан в Фонд компенсации потерпевших принудительный платеж в размере 15 МРП", - сообщила пресс-служба Кордайского районного суда.

В суде отметили, что водитель признал свою вину и раскаялся. Суд отнес к смягчающим обстоятельствам искреннее раскаяние подсудимого, положительные характеристики с места жительства и отсутствие судимости. Также учтено отсутствие в его действиях отягчающих обстоятельств.

В суде напомнили, что 20 апреля 2019 года, около 05.00, на автодороге Западная Европа - Западный Китай водитель автомашины "Тойота-Камри" совершил столкновение с автомашиной "Мерседес-Бенц-814". После "Тойота-Камри" столкнулась с металлическим защитным ограждением дороги.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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