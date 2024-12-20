Военнослужащий подозревается в изнасиловании девочки

Фото: ДП Туркестанской области

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Туркестан. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полиция выявила более 60 фактов незаконной реализации пиротехники, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





Было осуществлено около 30 рейдов, в результате которых выявлено 62 правонарушения по статье "Незаконная торговля товарами или иными предметами". Изъято более 360 единиц несертифицированной пиротехнической продукции", - проинформировали в пресс-службе.





В частности, в Арысском районе полицейские выявили факт незаконной реализации пиротехнической продукции в одном из местных магазинов.





Полицейские изъяли около 30 единиц пиротехники, а в отношении нарушителя составлен административный протокол", - отметили в ДП.





Фото: ДП Туркестанской области





Также рейдовое профилактическое мероприятие прошли в Кокшетау. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.





Совместно с представителями полиции, СМИ посещаются места продажи пиротехники. На сегодня по области проведены 60 рейдов, представителями правоохранительных органов составлено 15 протоколов на сумму более чем 500 тысяч тенге", - проинформировали в ДЧС.





Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.





Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"





71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".





Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.