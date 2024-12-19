Насильник и убийца девочки приговорен к 25 годам тюрьмы в Костанайской области

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Костанай. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Костанайской области приговорен к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней, - Житель Костанайской области приговорен к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.





Трагедия произошла летом 2024 года в селе Аулиеколь. Подсудимый, находясь состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а затем задушил ее, чтобы скрыть преступление.





В суде отметили, что обвиняемый свою вину в предъявленных ему обвинениях не признал.





В итоге суд приговорил насильника и убийцу девочки к 25 годам колонии с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



