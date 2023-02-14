13.02.2023, 17:57 23081
Военнослужащий предотвратил изнасилование в поезде Алматы - Петропавловск
Фото: gov.kz
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий воинской части 6637, майор Ерсин Жантурин, предотвратил изнасилование в поезде Алматы - Петропавловск, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.
10 февраля около 18.00, возвращаясь из очередной командировки пассажирским поездом по маршруту Алматы - Петропавловск, майор Ерсин Жантурин, передвигаясь по купейному вагону, услышал крик девушки, звавшей на помощь. Подойдя к купе, откуда шел крик, увидел, как кто-то резко закрыл двери перед ним. Силой открыв двери, он обнаружил сидевшую в углу испуганную девушку, а напротив нее мужчину, который пытался надругаться над ней. Офицер, схватив мужчину, прижал его к стене и задержал", - сообщили в пресс-службе.
Со слов девушки, мужчина, который ехал с ней в одном купе, ей незнаком. Дождавшись остановки на станции "Сарышаган", гвардеец передал данного гражданина сотрудникам полиции.
Это произошло вечером. Поужинав в вагоне-ресторане, я возвращался к себе в купе и тут услышал крики о помощи от молодой девушки. Зайдя в купе, я заметил, как некий мужчина пытается обесчестить девушку, и тут же задержал его", - рассказал майор Ерсин Жантурин.
В отношении 36-летнего уроженца Карагандинской области возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что водитель спас девушку от изнасилования в Алматы.
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13.02.2023, 19:46 19921
В отношении торгового дома "ТЭК Казахстан" возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции завершено расследование в отношении ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЭК Казахстан" по факту злоупотребления доминирующим положением, сообщает пресс-служба АЗРК.
По итогам расследования выявлены факты установления монопольно высокой цены на услуги "приемка, хранение и отпуск жидких, сыпучих и тарированных грузов (дизтоплива)".
Материалы расследования переданы в департамент экономических расследований по Астане. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, Агентство по защите и развитию конкуренции составило административный протокол в отношении перевозчика "Яндекс.Такси" за отказ предоставить необходимую информацию для расследования.
Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей - переработчиков риса в Кызылординской области.
3 февраля на расширенной коллегии Агентства по защите и развитию конкуренции глава ведомства Марат Омаров сообщил о монополизации рынка электроэнергетики и принимаемых мерах по минимизации последствий.
13.02.2023, 18:26 21176
Схрон оружия обнаружен в Алматинской области
Назначены необходимые экспертные проверки, ведется следствие
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на автодороге Алматы - Оскемен, возле села Арма, был обнаружен схрон оружия, сообщает Polisia.kz.
Внутри полиэтиленового мешка находились гладкоствольное ружье BENELLI 12-го калибра, предположительно, похищенное во время январских событии", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Конаев по часть 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначены необходимые экспертные проверки, и ведется следствие.
Также схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Таразе, информирует Polisia.kz.
Сотрудники полиции изъяли одноствольное гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-ЗК со стертыми заводскими номерами, пневматический пистолет МР-654К калибра 4,5 миллиметров, 85 патронов различного калибра.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что два схрона с оружием обнаружили в Жамбылской области.
13.02.2023, 10:38 34446
В Петропавловске девятиклассник напал с топором и ножом на школьников Дополнено
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Петропавловск. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Девятиклассник напал на трех учеников с ножом и топором в одной из школ Петропавловска.
13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения топором и ножом трем ученикам.
Двое пострадавших детей доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте.
В настоящее время в школе работает следственная группа.
Дополнено 13.02.2023, 11.45
В прокуратуре Северо-Казахстанской области проинформировали, что нападавший несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".
По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено 13.02.2023, 13.20
По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры.
По неподтвержденным данным, нападавший девятиклассник выполнял задание интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чем неповинные школьники", - пишет сайт "Петропавловск.news".
По данным издания, в школе до сих пор тяжелая атмосфера. Дети, ставшие свидетелями ЧП, не могут успокоиться. Вторую смену перевели на дистанционное обучение.
На сайте подчеркнули, что информацию о том, что девятиклассник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в управлении образования не подтвердили и не опровергли, поскольку такие дети наравне со всеми имеют право обучаться в средних школах.
В управлении здравоохранения сообщили, что двум детям после нападения потребовалась экстренная госпитализация. Им под наркозом обработали раны. Третий ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение.
Подробную информацию о состоянии госпитализированных детей в облздраве не сообщают, ссылаясь на запрет от родителей. Остается только надеяться, что дети выживут", - пишет сайт.
Дополнено 13.02.2023, 14.53
Между тем в Минпросвещения заявили, что во всех школах страны проведут проверки безопасности.
По поручению министра просвещения РК по факту случившегося в школе города Петропавловска создана комиссия. В ее состав вошли представители комитета по охране прав детей, департамента по обеспечению качества в сфере образования, управления образования Северо-Казахстанской области", - сообщается на странице Комитета по охране прав детей в Facebook.
В ведомстве отметили, что в школе, где произошел инцидент, установлены камеры видеонаблюдения и имеется тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Управлениям образования областей, городов республиканского значения поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны", - сообщили в комитете.
Напомним, в сентябре прошлого года в российском городе Ижевске в школе произошла стрельба, в результате которой погибли 15 человек.
13.02.2023, 10:17 35156
Крушение самолета Bek Air под Алматы: на сотрудников КГА заведено дело о бездействии Дополнено
Фото: polisia.kz
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом Агентства по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, рассказал генеральный прокурор страны Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.
Уголовное дело на сотрудников КГА заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). Они в 2018 году незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. Окончательная оценка действиям должностных лиц будет дана по итогам расследования.
В октябре 2021 года специалистами КГА проведено обследование летной полосы отмеченного аэропорта, где установлены отклонения от норм годности эксплуатации аэродромов. По итогам обследования принято решение о выдачи сертификата годности аэродрома с ограниченным сроком действия при условии устранения выявленных нарушений", - рассказал генпрокурор.
Говоря о принятии мер по всем объектам, построенным на приаэродромных территориях и находящимся в опасной близости от взлетно-посадочной полосы, Асылов сообщил, что органами прокуратуры выявлены многочисленные нарушения законности при предоставлении местными исполнительными органами земель вблизи аэропортов.
Он уточнил, что в соответствии законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" запрещается размещать на расстоянии ближе 15 километров от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.
Вопреки этому запрету на приаэродромных территориях аэропортов возведено 350 объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц. Более того, расположение вблизи аэропортов полигонов твердо-бытовых отходов и несанкционированных свалок ухудшили и без того крайне нестабильную ситуацию, связанную с обеспечением безопасности воздушных перевозок", - разъяснил генпрокурор.
Так, в зоне аэропорта Алматы функционирует свыше 10 таких объектов. Без одобрения Комитета гражданской авиации в 4-километровой зоне аэропорта Шымкента возведено 1303 объекта.
По словам Асылова, подобные факты выявлены во всех регионах страны (за исключением Костанайской области), где без соответствующего согласования возведено более 100 тысяч различных строительных объектов.
Дополнено. 13.02.2023, 16.45
В Комитете гражданской авиации МИИР отметили, что КГА активно сотрудничает со следственными органами по расследованию уголовного дела в отношении сотрудников комитета.
Также отмечаем, что порядок сертификации и выдачи сертификатов годности аэродромов гражданской авиации РК регламентирован и установлен приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года №187 "Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата годности аэродрома (вертодрома)", согласно которым сертификационное обследование проводится по типовой программе сертификационного обследования в пределах аэродрома. Сертификационное обследование проводится в строгом соответствии с указанными правилами", - сообщили в КГА.
По данным комитета, основания для отказа в выдаче сертификата годности аэродрома четко установлены правилами.
При этом, наличие объектов на приаэродромной территории, появившихся вследствие незаконной выдачи земельных участков местными исполнительными органами не является предметом сертификационного обследования и не могут служить препятствием для выдачи сертификатов годности аэродромов Республики Казахстан согласно правилам", - проинформировали в КГА.
В Комитете гражданской авиации также сообщили, что "согласно "Окончательному отчету по результатам расследования авиационного происшествия", комиссией, которая расследовала авиационное происшествие с воздушным судном АО "Бек Эйр", было установлено, что крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета".
Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения", - пояснили в комитете.
Согласно заключению комиссии, "причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения".
Справочно:
Сертификационное обследование - осуществляемая уполномоченной организацией проверка аэродрома, его структурных подразделений, оборудования, эксплуатационных процедур, технологических процессов по содержанию и эксплуатации аэродрома, документации организационной структуры, а также компетентности специалистов заявителя на соответствие сертификационным требованиям;
Сертификат годности аэродрома - документ, выданный уполномоченной организацией либо уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, удостоверяющий соответствие аэродрома и его служб всем нормам к их эксплуатации.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы осуждены чиновники Талгарского района.
По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.
13.02.2023, 10:07 36511
В Алматы осудили организаторов финпирамиды, обманувших граждан на 6 млрд тенге Дополнено
15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы от 6 до 7 лет
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды QI Trade Kazakhstan (Qarat Invest), информирует Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
Их головной офис находился в Алматы, также в регионах функционировали 12 филиалов. Под видом торговли на всемирной площадке AMAZON (США) на основании доверительного управления граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах", - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.
Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.
Деятельностью компании нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более 6 млрд тенге.
Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы от 6 до 7 лет.
Дополнено 13.02.2023, 13.20
В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду "Plus capital", незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими.
Задержаны житель области и нотариус. Приговором суда они приговорены к 12 годам лишения свободы. Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск, сообщает Polisia.kz.
Следственным департаментом МВД в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению.
В связи с этим обращаемся к гражданам, пострадавшим от незаконной деятельности финансовой пирамиды "Plus capital", сообщить об этом по месту нахождения оперативно-следственной группы МВД в Мангистауской области: Актау, микрорайон 3 б, здание 13, следственное управление Департамента полиции", - обратились в полиции.
12.02.2023, 16:44 61271
В Жетысуской области 17-летний сельчанин пытался зарезать двоих сверстников
Подозреваемый задержан и помещен под стражу
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Талдыкорган. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 февраля в районную больницу с ножевыми ранениями госпитализировали двух местных жителей, 17 и 18 лет. Выяснилось, что ранения нанес их 17-летний знакомый, сообщает пресс-служба МВД РК.
Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 24 и статье 99 УК РК "Покушение на убийство".
Ранее в Алматы мужчина застрелил супругу и совершил суицид.
Полицейские Талгара задержали подозреваемого в убийстве при попытке пересечения границы в Кордае.
В конце января подростка убили у одного из магазинов в Алатауском районе.
11.02.2023, 16:00 98246
Арестован бывший аким Актюбинской области Имантаев
Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями
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Актобе. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.
Постановлением специализированного следственного суда Актобе от 10 февраля в отношении И., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями", санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2023 года", - сообщает "Казправда" со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
11.02.2023, 13:17 88276
В январе казахстанские пограничники выявили 54 лица с двойным гражданством
Основная часть правонарушений приходилась на граждан России, Турции и Китая
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2023 года Пограничной службой КНБ РК в пунктах пропуска выявлено 54 факта пересечения границы лицами, имеющими двойное гражданство, рассказали в пресс-службе КНБ
По данным КНБ, основная часть правонарушений приходилась на граждан России, Турции и Китая.
Задержанные переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, в стране будут регистрировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении гражданства прежнего гражданства.
Утрата гражданства также будет регистрироваться в случаях, если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, лицо получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства.
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