Воевавший в Сирии казахстанец осуждён на 12 лет в Австрии

Алматы. 19 мая. Kazakhstan Today - Казахстанец Магомед Арчаков, воевавший в Сирии, отбывает 12-летний тюремный срок по обвинению в преступлениях, связанных с терроризмом. Суд над ним проходил в Вене, передает Kazakhstan Today.

Назначенное наказание Магомед Арчаков отбывает уже полгода в австрийской тюрьме. Перед судом Вены 30-летний выходец из Казахстана, арестованный в Австрии, где проживал и просил убежища, предстал в июне 2019 года, пишет "Служба новостей Центральной Азии"

Как сообщают австрийские СМИ, по совокупности вмененных ему деяний - участие в террористической организации, участие в преступной организации, преступления террористического характера - ему грозило от 10-20 лет тюрьмы до пожизненного заключения. В итоге он осужден на 12 лет.

Отмечается, что власти Казахстана отправляли запрос об экстрадиции, но получили отказ.

До отъезда Арчаков проживал в Темиртау. Здесь всё еще живет его мать. Войной в Сирии Арчаков заинтересовался в 2013 году, тогда же и отправился на Ближний Восток через Москву и Стамбул.

По данным обвинения, на которые ссылались австрийские СМИ, в период с августа 2013 года по ноябрь 2015 года Арчаков несколько раз приезжал в Сирию, где активно воевал против войск президента страны Башара Асада в рядах группировки "Эмират Кавказ", присягнувшей на верность террористической группировке "Исламское государство". Участвовал в боевых действиях в Харитане и Алеппо. В январе 2014 года возвращался в Турцию, чтобы "оправиться от напряженных боевых действий". Через какое-то время вновь отправился в Сирию, где в боях на севере страны был ранен осколками бомбы. Подлечившись, он бежал через Украину в Австрию.

Как выяснилось в ходе разбирательства, в Австрии казахстанец проживал с 2015 года, предоставив поддельные свидетельство о рождении и водительские права. По данным австрийских СМИ, Арчаков жил вместе с семьей, нигде официально не работал и получал ежемесячное социальное пособие. Там же подал прошение о предоставлении ему убежища и защиты, сообщив, что он "россиянин", которого на родине "преследуют из-за его религиозных убеждений".

Назначенные ему 12 лет тюрьмы австрийские СМИ назвали "изрядным смягчением" и "низшим порогом наказания".

По данным сайта Антитеррористического центра Казахстана, в зонах конфликтов на Ближнем Востоке всё еще находится более 100 граждан страны, в основном - в зонах ответственности боевиков в Сирии.

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