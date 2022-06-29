Вооруженного рэкетира-вымогателя задержали в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Сотрудники антикоррупционной службы задержали члена преступной группы, вымогавшего деньги у предпринимателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проведена спецоперация по изобличению представителя криминальной группировки, который требовал от предпринимателя денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора столицы за признание победителем в конкурсе о государственных закупках. 25 июня указанное лицо задержано с поличным при получении 15 миллионов тенге и с санкции следственного суда заключено под стражу", - сообщили в Антикоре.
У задержанного обнаружены и изъяты незарегистрированное боевое огнестрельное оружие - пистолеты марки ТТ и Smith & Wesson и патроны к ним, а также муляж самодельного взрывного устройства, кастет, ножи и другие виды холодного оружия.
Итоговое решение о виновности будет определено судом.