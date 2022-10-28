Вооруженные вымогатели угрожали расправой предпринимателю в Шымкенте

Фото: Polisia.kz
Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Преступная группа, промышлявшая вымогательством, задержана в Шымкенте.
В департамент полиции с заявлением о вымогательстве со стороны двух граждан обратился частный предприниматель. Злоумышленники, угрожая ему расправой, забрали автомашину Toyota Camry 70, сообщает Polisia.kz.
Заявление зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК "Вымогательство".
В течение нескольких суток оперативники установили личности подозреваемых в вымогательстве.
Оба жители города, один из которых ранее неоднократно судимый. Сотрудники УБОП задержали его по месту жительства. А подельника взяли в одной из гостиниц. У них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патроном и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry 70 и дорогостоящий телефон", - рассказали в полиции.
Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование.
Также полицейскими установлено, что задержанные путем самоуправства в начале октября завладели дорогостоящим телефоном жителя Шымкента, чье заявление зарегистрировали ранее в Енбекшинском РУП. Оперативники проверяют причастность этой преступной группы и к другим аналогичным преступлениям.