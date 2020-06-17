Вооруженный мужчина похитил деньги и захватил КамАЗ с водителем в Акмолинской области

Кокшетау. 16 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области задержали подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на песчаный карьер, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 12 июня, в 15.00, в Целиноградском районе. В местный отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что на окраине села Караменды-батыра, на территории песчаного карьера, неизвестный мужчина, вооруженный гладкоствольным ружьем, завладел автомашиной КамАЗ, а также денежными средствами и сотовым телефоном и скрылся с места происшествия. В качестве маскировки злоумышленник использовал противомоскитную сетку, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

На розыск подозреваемого были ориентированы патрульные наряды семи территориальных отделов полиции. Для оперативного задержания вооруженного преступника был введен в действие план "Перехват". Перед полицейскими стояла задача не допустить тяжких последствий в отношении водителя, который мог стать жертвой преступления.

На территории лесопосадок, вблизи села Тастак, подозреваемый был задержан. Водитель автомашины не пострадал. Следует особо отметить, что сотрудники проявили самоотверженность, профессионализм и слаженность действий при проведении сложнейшей спецоперации. По данному факту полицейскими начато досудебное производство по статье УК РК "Разбой". Кроме того, в рамках расследования полицейскими зарегистрирован дополнительный эпизод по статье УК РК "Похищение человека". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - уточнили в пресс-службе.

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