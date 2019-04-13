Талдыкорган. 12 апреля. Kazakhstan Today - Воры со стажем спустя три дня после последнего суда вновь попались на краже в Талдыкоргане, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 8 апреля житель микрорайона Еркин обратился в дежурную часть с заявлением о краже строительных материалов и дорогостоящих электрических инструментов. Сотрудники ЦОУ по записям уличных камер видеонаблюдения вычислили двух местных жителей, подозреваемых в краже.

Нам удалось установить и задержать обоих подозреваемых мужчин 29 и 24-летнего возраста, оказавшихся жителями областного центра. К моменту задержания похищенное имущество они успели сбыть, но оно найдено, изъято и возвращено законному владельцу", - отметили в пресс-службе.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Примечательно, что оба задержанных три дня назад отвечали перед судом за совершение четырех мелких краж на общую сумму 330 000 тенге. И решением Талдыкорганского городского суда уголовное преследование в отношении подсудимых было прекращено за примирением сторон. На момент вынесения постановления о прекращении, один из освобождённых от наказания имел непогашенную судимость за совершенные кражи, а ранее, начиная с 2008 года, он 17 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и 15 раз дела прекращались судом за примирением сторон", - сообщили в пресс-службе.

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