Вынесен приговор жительнице Костаная за нападение с ножом на своих детей

Костанай. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайской области суд вынес приговор в отношении жительницы Костаная, которая напала с ножом на своих детей, передает Kazakhstan Today.

Жительница Костаная, находясь в общежитии Центра адаптации для женщин и детей, кухонным ножом нанесла резаные раны предплечий себе и своим детям двух и четырех лет.

Первоначально подсудимая была предана суду по обвинению в покушении на убийство. Однако в ходе судебного разбирательства прокурор изменил обвинение на причинение тяжкого вреда здоровью. Представители потерпевших детей согласились с прокурором.

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание в виде шести лет лишения свободы. Учитывая, что подсудимая ранее к ответственности не привлекалась, суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, уточнили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства