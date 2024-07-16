Выселил насильно жену с детьми: брата экс-акима Шымкента арестовали на 5 суток

Правонарушителя признали виновным в оскорблении и унижении своей супруги

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны рассмотрел дело в отношении Марата Айтенова, брата бывшего акима Шымкента Мурата Айтенова, который выселил насильно из дома жену и троих детей.





По обстоятельствам дела, правонарушитель в доме в ходе семейного скандала грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая ее честь и достоинство. Тем самым он проявил к ней неуважение, нарушил спокойствие других людей", - сообщили в пресс-службе суда.





Там сообщили, что правонарушитель свою вину не признал и обвинил супругу в том, что она "отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку". Он также отрицает, что бил и оскорблял свою супругу.





Дело рассматривали по статье 73 КоАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений", часть 1 "Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях".





По словам потерпевшей, бывший супруг, незаконно находясь при ее выселении, напал на нее и причинил ей телесные повреждения.





Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, пояснениями потерпевшей", - рассказали в суде.





Там добавили, что санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает предупреждение либо административный арест на 5 суток.





С учетом приведенных выше обстоятельств, а также степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и посягающего на права личности, правонарушитель признан виновным по части 1 статьи 73 КоАП. Ему назначено взыскание - арест на 5 суток", - проинформировали в суде.





Постановление не вступило в законную силу.





Ранее экс-супруга Айтенова выложила в соцсетях видео выселения.



