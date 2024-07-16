Выселил насильно жену с детьми: брата экс-акима Шымкента арестовали на 5 суток
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны рассмотрел дело в отношении Марата Айтенова, брата бывшего акима Шымкента Мурата Айтенова, который выселил насильно из дома жену и троих детей.
По обстоятельствам дела, правонарушитель в доме в ходе семейного скандала грубо выражался в адрес своей бывшей супруги, унижая ее честь и достоинство. Тем самым он проявил к ней неуважение, нарушил спокойствие других людей", - сообщили в пресс-службе суда.
Там сообщили, что правонарушитель свою вину не признал и обвинил супругу в том, что она "отказалась по его просьбе отдать детей, держала их за руку". Он также отрицает, что бил и оскорблял свою супругу.
Дело рассматривали по статье 73 КоАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений", часть 1 "Нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях".
По словам потерпевшей, бывший супруг, незаконно находясь при ее выселении, напал на нее и причинил ей телесные повреждения.
Обстоятельства совершенного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, пояснениями потерпевшей", - рассказали в суде.
Там добавили, что санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает предупреждение либо административный арест на 5 суток.
С учетом приведенных выше обстоятельств, а также степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и посягающего на права личности, правонарушитель признан виновным по части 1 статьи 73 КоАП. Ему назначено взыскание - арест на 5 суток", - проинформировали в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
Ранее экс-супруга Айтенова выложила в соцсетях видео выселения.
Напомним, в июне в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". В народе его прозвали "закон Салтанат" после трагической смерти Салтанат Нукеновой - жены экс-министра экономики РК Куандыка Бишимбаева. Его приговорили к 24 годам лишения свободы за истязание и убийство своей супруги. Открытый судебный процесс по делу шел прямом эфире и вызвал огромный резонанс как в Казахстане, так и за рубежом.