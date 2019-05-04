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Вывезенные в Швейцарию фигурантами "Хоргосского дела" 140 млн тенге вернули в Казахстан

03.05.2019, 16:03 9964
Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Вывезенные в Швейцарию фигурантами "Хоргосского дела" 140 млн тенге вернули в Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 

15 января 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Казахстана и принял решение о возврате 140 млн тенге, добытых незаконным путем и в последующем выведенных за пределы страны членами организованной преступной группы по так называемому "Хоргосскому делу", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 
По информации ведомства, указанные финансовые средства принадлежали одному из активных членов группы Магзуму Абдралиеву, находившемуся с 2012 года в международном розыске по подозрению в участии в данном деле.
 
25 апреля деньги поступили из Швейцарии на счет Национального банка Республики Казахстан и в ближайшее время будут обращены в доход государства.
 
Ранее, в апреле 2018 года, по ходатайству органов прокуратуры по данному делу в пользу государства также были конфискованы $762 тыс. и 915 тыс. тенге преступных доходов Абдралиева М.
 

Таким образом, общая сумма средств, зачисленных в госбюджет по этому делу в рамках работы по возврату похищенных активов, составляет порядка 420 млн тенге", - отметили в ведомстве.

 

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