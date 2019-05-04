Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Вывезенные в Швейцарию фигурантами "Хоргосского дела" 140 млн тенге вернули в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

15 января 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Казахстана и принял решение о возврате 140 млн тенге, добытых незаконным путем и в последующем выведенных за пределы страны членами организованной преступной группы по так называемому "Хоргосскому делу" , - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, указанные финансовые средства принадлежали одному из активных членов группы Магзуму Абдралиеву, находившемуся с 2012 года в международном розыске по подозрению в участии в данном деле.

25 апреля деньги поступили из Швейцарии на счет Национального банка Республики Казахстан и в ближайшее время будут обращены в доход государства.

Таким образом, общая сумма средств, зачисленных в госбюджет по этому делу в рамках работы по возврату похищенных активов, составляет порядка 420 млн тенге", - отметили в ведомстве.

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