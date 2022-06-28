В Алматы руководителям финпирамиды World Business Consulting вынесен приговор

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Приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены, и им назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 6 лет и 8 месяцев", - сообщает Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Кроме того, пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск.
Организаторы предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что в период 2018 по 2021 год в финпирамиду WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследование арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге.