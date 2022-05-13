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Январская трагедия: мародерам, укравшим вещи из аэропорта Алматы, вынесли приговор

12.05.2022, 19:05 5551
Январская трагедия: мародерам, укравшим вещи из аэропорта Алматы, вынесли приговор
Фото: Facebook/Шелепова
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В Турксибском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении С. и А. по факту кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище в виде камеры хранения (статья 188, часть 3, пункт 3, УК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Судом установлено, что подсудимые 6 января, в период, когда в Алматы действовал режим ЧП, приехали в аэропорт города и по предварительному сговору незаконно проникли в камеру хранения и тайно похитили два чемодана, после чего скрылись с места преступления вместе с похищенными предметами, сообщает пресс-служба Турксибского районного суда.
 
Причиненный потерпевшим ущерб составил 544 000 тенге. В суде подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись и показали, что причиненный ущерб ими возмещен в полном объеме. Потерпевшие простили подсудимых и оставили решение на усмотрение суда. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих, а также отягчающих вину обстоятельств.
 
Приговором суда С. и А. признаны виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище, и им назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов ежегодно на период ограничения свободы.
 
Производство в части гражданского иска прекращено в связи с возмещением ущерба.
 
Осужденные согласились с вынесенным приговором.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.

 

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В Шымкенте задержали сбежавшего из СИЗО

12.05.2022, 13:45 9341
В Шымкенте задержали сбежавшего из СИЗО
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 12 МАЯ - В Шымкенте задержали преступника, который сбежал из СИЗО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, беглецу не пришлось скрываться долго, его задержали спустя сутки на территории города. Он обвиняется в совершении кражи из нефтегазопровода и теперь уже в побеге из исправительного учреждения, сообщает OTYRAR.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 12 мая сбежавший был задержан оперативными сотрудниками ДУИС и ДП региона", - сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.

 
По данному факту департаментом полиции города Шымкента проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи").
 

Кариму Масимову вновь продлили арест

12.05.2022, 13:10 10496
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Экс-главе Комитета национальной безопасности РК Кариму Масимову продлили арест до 6 июня, сообщили в пресс-службе КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Такое же решение приняли в отношении его заместителей Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Последнему срок продлили до 13 июня", - информирует "Хабар 24". 


 
Напомним, бывшего главу ведомства задержали 8 января. Его подозревают в превышении должностных полномочий, а также в госизмене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Уголовному делу присвоили гриф "совершенно секретно". Иная информация в интересах следствия не разглашается.
 

Стрельба в Алматы: стали известны подробности

12.05.2022, 12:26 11046
Стрельба в Алматы: стали известны подробности
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В Алматы расследуют конфликт со стрельбой. Банда пыталась обложить данью местного предпринимателя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На защиту встали его приятели, которые в итоге получили серьезные ранения. Рэкетиры стреляли в упор", - сообщает телеканал КТК.

 
По данным телеканала, один подозреваемый уже задержан. Арендатор рассказывает, что к нему пришли рэкетиры и потребовали денег. 
 

Пришли, спросили, кто сейчас новый хозяин. Я сказал, что я сейчас новый хозяин. На что они ответили: "Нам предыдущий хозяин платил дань. Будешь ли ты платить нам дань?" Я ответил: "Нет, не буду". Они ответили: "Здесь такой район, нам нужно. Мы здесь криминальные авторитеты". Угроз не было. Потому что я сразу позвонил другу: "Вот такие ребята пришли. Ты их знаешь?" - "Я с ними поговорю", - сказал Андрей Рожков. 


 
По информации телеканала, друг Андрея Рожкова приехал на разборки с приятелем. О чем они говорили с теми, кто называл себя "криминальными авторитетами", арендатор магазина не знает, но, видимо, диалога не получилось. 
 
Вымогатели достали травматический пистолет. Стреляли в упор. Один из защитников получил пулю в нижнюю челюсть. Мужчина перенес операцию. Сейчас в сознании, но не может говорить. Второму пробили лобную кость. Его в крайне тяжелом состоянии забрали в больницу. 
 

Был вдавленный перелом лобной кости с поврежденной твердой мозговой оболочкой, взяли экстренно на операцию. Послеоперационное состояние стабилизировалось. Больной в реанимации, пробужден. И в связи со стабилизацией больной переведен в нейрохирургическое отделение. Стабильно тяжелое, жизни ничего не угрожает", - проинформировал завотделением нейрохирургии центральной городской клинической больницы города Алматы Марат Алматов. 

 
Одного из нападавших задержали почти сразу. Сейчас он находится в изоляторе. Ему может грозить до семи лет тюрьмы. 
 
Ранее сообщалось, что два человека госпитализированы в результате стрельбы в Медеуском районе Алматы.
 

В Алматинской области пенсионер, защищая сноху, убил родного сына

12.05.2022, 10:21 14066
ТАЛДЫКОРАГАН. 12 МАЯ - В Алматинской области задержан и помещен под стражу 69-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве своего взрослого сына, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где 7 мая в одном из частных домов села Дойыншы произошло убийство 42-летнего мужчины. Потерпевший погиб от удара ножом, который был обнаружен криминалистами на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. 

 
По данным полиции, участниками трагедии оказались 69-летний отец потерпевшего, молодая женщина и сам убитый. Подозреваемого пенсионера разыскали в доме младшего сына, задержали и поместили под стражу. 
 

Задержанный признался в убийстве. В своих показаниях он пояснил, что приехал к сыну обсудить семейные вопросы. Находясь в гостях, пожилой мужчина случайно оказался свидетелем ссоры сына со своей женой, в ходе которой он встал на защиту снохи. После чего подвыпивший сын набросился на отца с кулаками, тот в ответ схватился за кухонный нож", - проинформировал начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов. 

 
По факту убийства начато досудебное расследование. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
 

В Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть

12.05.2022, 09:52 14806
В Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть
Фото: instagram/dobrye_ruki_pvl
ПАВЛОДАР. 12 МАЯ - Полиция проводит досудебное расследование в отношении жителя Павлодара по факту жестокого обращения с животными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Алабай был жестоко убит. С собаки сняли шкуру и готовились употребить в пищу. Увидев это, соседка по даче вызвала полицию. Место происшествия осмотрели, труп животного найден, но задержали подозреваемого в убийстве животного за мелкое хулиганство", - рассказали волонтеры сообщества "Добрые руки". 


 
По словам активистов, поводом к задержанию якобы послужила нецензурная брань. Позже живодера отпустили. 
 

Этот человек снова на свободе, на его участке еще три собаки, которые подвергаются опасности быть убитыми и съеденными. Ранее соседи видели на участке шкуры и скелеты, предположительно, собак и щенков, также собаки появлялись и бесследно исчезали", - уверяют зоозащитники. 

 
В сообщении говорится, что убитый алабай не первая жертва павлодарца.
 

Поступило обращение по факту жестокого обращения с животными. Мужчина установлен. Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Назначена экспертиза", - приводит сообщение департамента полиции Павлодарской области издание pavlodarnews.kz.

 
Уточняется, что санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 120 месячных расчетных показателей, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо до 30 суток ареста.

Напомним, в Сети распространяется информация о том, что в Алматинской области была зверски убита и повешена на дерево собака. По данным департамента полиции региона, 17 апреля в Талгарскую районную полицию поступило заявление от жительницы села Панфилова по факту убийства ее собаки.  

В феврале в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". 16 февраля стало известно, что женщина избежала наказания.   

В Атырау дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
 

Полиция расследует изнасилование первоклассника в частной школе Алматы

12.05.2022, 09:22 15596
Полиция расследует изнасилование первоклассника в частной школе Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту изнасилования ученика частной школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В управление полиции Наурызбайского района отец мальчика обратился с заявлением 21 апреля. В этот же день заявление гр. Г., 1968 г.р., зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 121, часть 4, УК Республики Казахстан. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram-канале. 

 
Он отметил, что по уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия.
 

Расследование будет проведено при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы", - подчеркнул заместитель начальника департамента полиции.

 
Ранее правозащитница Дина Смаилова на своей странице в Facebook сообщила об изнасиловании первоклассника.
 

Город Алматы, частная школа, в классе по 12 детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика первоклашку и насилуют в туалете во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!" - написала она.

 

Из СИЗО в Шымкенте сбежал подозреваемый

11.05.2022, 20:52 21966
ШЫМКЕНТ. 11 МАЯ - Инцидент произошел сегодня, 11 мая. Беглеца обвиняют в совершении кражи из нефтегазопровода, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию следственно-арестованного, сообщает OTYRAR.
 
По данному факту департаментом полиции Шымкента проводится досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса РК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". 
 
В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования иные сведения не подлежат разглашению.
 

В Алматы полицейские изъяли 72 кг саксаула с прилавка в магазине

11.05.2022, 18:46 20341
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Факт выявлен в праздничные дни. Сотрудники УП Бостандыкского района в одном из магазинов по дороге в Алмаарасанское ущелье выявили факт продажи 72 килограммов саксаула, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К уголовной ответственности согласно статье 339 УК РК привлечена гражданка Етекбаева Б.И. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Всего в эти дни выявлено два аналогичных правонарушения. Ранее из незаконного оборота было изъято свыше 130 килограммов саксаула, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
 

Отмечу, что статья 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города полковник полиции Манап Саттаров.

 
В целях выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытия экологических преступлений на территории города проводятся рейдовые мероприятия.
 

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