Январские события: арестованы 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета"

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК проинформировал о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева (Дикого Армана), "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел". Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета", - сказал Елдос Килымжанов.





По его словам, принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений.

На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признаны 547 лиц, из которых под арестом находятся 269 лиц.





В городе Алматы 25 марта т.г. арестован Ш., который во время январской трагедии, похитив винтовку из оружейного магазина "АННА", совершил нападение на аэропорт, департамент полиции и управление полиции Алмалинского района города Алматы.

Органами правопорядка установлен Н., который 5 января т.г. в группе лиц захватил здание "Казаэронавигации" и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы.

4 апреля т.г. специальными прокурорами задержаны 10 жителей Алматинской области, причастных к организации массовых беспорядков перед акиматом города Алматы.

В городе Шымкенте задержан С. по подозрению в финансировании массовых беспорядков и организации доставки арматуры, камней и "коктелей Молотова", использованных 5 января т.г. при нападении на акимат города и департамент полиции.

Также выявлены 52 участника массовых беспорядков на площади города Шымкента, 12 провокаторов удалось определить по видеозаписям.

В Жамбылской области в период с 18 по 31 марта т.г. установили 5 организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников беспорядков. Арестованы два лидера ОПГ данного региона.