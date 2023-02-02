01.02.2023, 12:47 43041
Юрист Национальной библиотеки проворачивал аферы со списанными автомобилями "Самрук-Казына"
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 января 2023 года районный суд № 2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении юриста РГУ "Национальная академическая библиотека" по факту совершения мошенничества, информирует пресс-служба столичного суда.
Согласно материалам суда, подсудимый, работая юристом, сообщил потерпевшим о возможности оказания содействия в приобретении списанных автомобилей по стоимости ниже рыночной и трудоустройстве в "Самрук-Казына" за определенную плату, при этом не имея таких возможностей.
В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 3,3 млн тенге.
Отмечается, что подсудимый вину признал полностью и обязался возместить причиненный ущерб.
В итоге юрист Нацбиблиотеки признан виновным в совершении уголовного правонарушения и приговорен к 3 годам лишения свободы.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, В Шымкенте сотрудник суда похитил у женщины 2,6 млн тенге. Он обещал потерпевшей положительно разрешить уголовное дело в отношении ее брата и обманным путем завладел денежными средствами.
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02.02.2023, 09:23 4336
В Шымкенте предотвращена вооруженная разборка между криминальными группировками
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вооруженные разборки на почве мести между криминальными группировками предотвратили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при содействии городской прокуратуры сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Шымкента произвели ряд задержаний по нескольким адресам мегаполиса. В результате в полицию доставили 10 человек 25-38 лет. Трое из них с санкции суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Роль остальных будет устанавливаться в ходе досудебного расследования, информирует Polisia.kz.
У задержанных изъяты пистолеты Макаров и ТТ, четыре травматических пистолета, охолощенный автомат АК-103, самозарядное ружье МЦ 21-12 12-го калибра, самозарядный карабин "Сайга-410" калибра 410 и двухствольное гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра, а также 93 патрона различного калибра.
Установлено, что группа лиц в начале января похитила и вывезла за город местного жителя. Его избили и ранили из пневматического оружия.
В свою очередь мужчина, не обратившись в законном порядке в полицию, с целью отомстить обидчикам начал вооружать своих знакомых и приобретать оружие", - рассказали в полиции.
На сегодняшний день по данному факту следственным управлением ДП города Шымкента проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов в группе лиц".
Ранее в Шымкенте задержали группу вооруженных людей на машине.
01.02.2023, 19:55 30516
В Астане задержали 33-летнюю закладчицу "синтетики"
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 33-летняя женщина, подозреваемая в сбыте наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что она реализовывала наркотики путем закладок, которые оставляла в людных местах. Полицейские установили тайники, из которых изъяли закладки с наркотиками.
В ходе личного обыска у женщины было обнаружено 45 свертков с наркотическим средством. Далее в ходе обыска по месту жительства у нее изъяты полиэтиленовые пакеты с содержимым веществом аналогичного происхождения, а также изъяты весы с наслоением.
Общий вес изъятого мефедрона составил более 730 г, которые соответствуют 1500 разовым дозам, которые не дошли до наркопотребителей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в ИВС. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников.
Дополнено 02.02.2023, 08.00
Мефедрон - синтетический наркотик, появившийся совсем недавно, в 2008 году, но успевший стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о его полной безопасности и отсутствии привыкания, информирует narko-info.ru.
Это синтетическая соль, относящаяся к амфетаминам. Она быстро стала популярной среди желающих "словить кайф" на тусовках. Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам: сравнительно небольшая цена; быстрое появление ярко-выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время; наркодилеры смогли убедить молодежь в том, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкание.
Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.
Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время.
Мефедрон - это наркотик для вечеринок и ночных клубов. Молодежь выбирают его из-за его психостимулируещего эффекта: после употребления появляется много энергии, желание много разговаривать по душам, доверие даже к малознакомым людям, отсутствие сонливости.
При вдыхании мефедрона эффект наступает уже через пять-десять минут и продолжается 1-2 часа. В этом состоянии обычно наблюдается: заряд энергии и жизненных сил; желание много двигаться, говорить, делиться самым сокровенным; поднимается настроение, появляется чувство безмятежности, все проблемы забываются; появляется сексуальная возбужденность.
Употребление мефа создают также такие эффекты, как трип и репорт. То есть усиливаются звуковые и цветовые восприятия, меняется понимание пространства и времени, возможно появление странных образов или переживание событий из детства, рождение, смерть и другое.
Если человек постоянно принимает это вещество, он может до нескольких дней обходиться без еды и сна, при этом оставаясь бодрым и энергичным. Но даже единичная доза высасывает из него недельный запас сил и энергии. Когда действие препарата заканчивается, человек ощущает сильную жажду и жуткую усталость. Неминуемо начинается депрессия, упадок сил, бессонница. Столь мощное влияние на психику отзывается паническими атаками, психозами и чувством бессмысленности своего существования.
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.
01.02.2023, 14:54 39791
В Алматы мошенники выдают себя за сотрудников департамента юстиции
С помощью обмана злоумышленники продают поддельный товар по завышенным ценам через интернет и соцсети
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы мошенники, выдающие себя за сотрудников департамента юстиции, выманивают у граждан финансовые средства, рассказал сегодня на брифинге с участием представителей департамента юстиции Алматы руководитель отдела по обеспечению исполнительного производства Ануар Жексеков.
Он рассказал, как происходит обман.
Мошенники звонят нашим гражданам, представляясь сотрудниками юстиции, путем обмана и убеждения выманивают у них финансовые средства. Схема состоит в том, что злоумышленники продают поддельный товар по завышенным ценам посредством интернета, социальных сетей. Ну а после сделки отключают телефоны. Далее мошенники звонят пострадавшим, представляясь сотрудниками департамента юстиции, сообщают о поимке аферистов, предоставляют поддельные удостоверения и обещают компенсации. Однако предварительно требуют предоплату в виде комиссии", - объяснил Жексеков.
О том, что департамент юстиции не предоставляет материально-финансовую компенсацию, сообщил и пресс-секретарь ведомства Алмас Бекботаев.
Подобные факты регистрировались с начала декабря 2022 года. Нами направлено заявление со всеми доказывающими материалами в департамент полиции Алматы, заявление находится на стадии расследования. Между тем мошенники по сей день продолжают обманывать людей. Ежедневно к нам в департамент юстиции поступают звонки от наших сограждан со всей республики для уточнения имен данных действующих сотрудников", - пояснил Бекботаев.
Представители ведомства призвали всех жителей страны предупредить своих близких, друзей и знакомых о мошеннических фактах, не поддаваться на провокации и убеждения мошенников.
В случае возникновения подобных ситуаций можно позвонить по номеру +77772522323 для получения информации о действующих сотрудниках департамента юстиции города Алматы. Кроме того, списки сотрудников опубликованы на официальном сайте департамента.
01.02.2023, 14:03 41101
КНБ пресек деятельность крупной наркогруппировки
Фото: КНБ РК
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
Мефедрон и альфа-PVP реализовывались через социальные сети и мессенджеры. Получение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом через тайники путем передачи координат. По результатам собранных неопровержимых улик в Шымкенте и Конаеве задержаны организатор и трое пособников наркосиндиката", - сообщает КНБ.
В ходе обысков из незаконного оборота изъято 103 кг синтетических наркотиков.
Они предназначались для распространения в Астане, Алматы, Конаеве, Кокшетау, Шымкенте, Таразе, Кызылорде и Усть-Каменогорске, отметили в комитете.
01.02.2023, 13:57 41546
Два схрона с оружием обнаружили в Жамбылской области
В тайниках в том числе было оружие, похищенное во время январских событий
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Тараза совместно с сотрудниками учреждения ДУИС по Жамбылской области в одном из сгоревших старых гаражей города обнаружили оружие и боеприпасы, упакованные в мешки.
Из мешков изъяли одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки ИЖ-3К калибра 16 мм, не состоящее на учете зарегистрированное и криминальное оружие, пистолет Макарова 9 мм калибра, похищенный из здания ДП во время январских событий, звуковая граната, 151 патрон калибра 9 мм", - сообщает Polisia.kz.
Еще один тайник полицейские нашли в Жуалынском районе, в старом пустующем здании, расположенном в селе Б. Момышулы.
В мешке обнаружены гладкоствольное двуствольное ружье ТОЗ 16-го калибра со стертым номером и 15 боеприпасов калибра 5,45 мм. На все оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза", - отметили в полиции.
По данным фактам проводятся досудебные расследования по частям 2 и 3 статьи 287 УК РК "Незаконное владение, изготовление, передача, хранение оружия, боеприпасов".
01.02.2023, 10:19 45771
В Алматы мужчина застрелил супругу и совершил суицид
По предварительной версии, в ходе семейной ссоры мужчина застрелил свою супругу и покончил жизнь самоубийством
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы расследует убийство и самоубийство, совершенные в Наурызбайском районе Алматы.
По предварительной версии, в ходе семейной ссоры 48-летний мужчина из ружья убил свою супругу и покончил жизнь самоубийством, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК (Убийство).
Назначены экспертизы.
Ранее в Алматы парень убил свою девушку, а затем свел счеты с жизнью.
01.02.2023, 10:12 46291
Полицейские Акмолинской области осуждены за хищение талонов на ГСМ на 100 млн тенге
Виновные приговорены к семи годам лишения свободы
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Кокшетау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции признаны судом виновными в хищении группой лиц по предварительному сговору талонов на ГСМ в сумме 100 млн тенге, выделенных для заправки служебных автотранспортных средств, сообщает департамент Антикоррупционной службы по Акмолинской области.
30 января приговором Целиноградского районного суда осуждены командир роты патрульной полиции департамента полиции Акмолинской области и старший инженер роты патрульной полиции к 7 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Оглашение приговора состоялось с участием присутствовавшего в зале суда личного состава роты патрульной полиции.
Приговор в законную силу не вступил.
31.01.2023, 20:30 68676
Вымогатель требовал у жителя Актобе 15 млн тенге, угрожая расправой
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области задержали вымогателя крупной суммы, передает Polisia.kz.
На днях в полицию обратился 28-летний житель города с заявлением о вымогательстве. Неизвестный, угрожая физической расправой, требовал с потерпевшего 15 млн тенге.
Сотрудники УБОП с привлечением бойцов спецподразделения в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 34-летнего мужчину при получении части денег.
Установлено, что подозреваемый в конце 2022 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичное преступление.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 194, часть 3, УК РК "Вымогательство в крупном размере". Подозреваемый водворен в следственный изолятор.
Ранее в Алматинской области задержали группу вымогателей.
В Костанайской области задержали преступную группу, подозреваемую в совершении 12 уголовных правонарушений. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге.
Антикор задержал подозреваемого в вымогательстве 50 млн тенге у предпринимателя.
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