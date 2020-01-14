За хищение бюджетных средств осудили директора Аркалыкского политехнического колледжа

Костанай. 13 января. Kazakhstan Today - Директора Аркалыкского политехнического колледжа оштрафовали почти на 8 млн тенге за хищение бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Костанайской области ранее проводилось следствие в отношении директора КГКП "Аркалыкский политехнический колледж" управления образования акимата области Оспанова А.С. по подозрению в хищении бюджетных средств путем необоснованного начисления дополнительных ставок к заработной плате преподавателям колледжа, сообщила Антикоррупционная служба РК.

6 января текущего года приговором Аркалыкского городского суда Оспанов признан виновным в хищении бюджетных средств и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 млн 864 тыс. 950 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Напомним, ранее директора Северо-Казахстанского медицинского колледжа осудили за дачу взятки сотруднику департамента по ЧС региона за непривлечение к административной ответственности по выявленным нарушениям правил противопожарной безопасности.

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