Система Orphus

За хищение бюджетных средств осудили директора Аркалыкского политехнического колледжа

13.01.2020, 11:45 6373
Костанай. 13 января. Kazakhstan Today - Директора Аркалыкского политехнического колледжа оштрафовали почти на 8 млн тенге за хищение бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Костанайской области ранее проводилось следствие в отношении директора КГКП "Аркалыкский политехнический колледж" управления образования акимата области Оспанова А.С. по подозрению в хищении бюджетных средств путем необоснованного начисления дополнительных ставок к заработной плате преподавателям колледжа, сообщила Антикоррупционная служба РК.
 
6 января текущего года приговором Аркалыкского городского суда Оспанов признан виновным в хищении бюджетных средств и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 млн 864 тыс. 950 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
Напомним, ранее директора Северо-Казахстанского медицинского колледжа осудили за дачу взятки сотруднику департамента по ЧС региона за непривлечение к административной ответственности по выявленным нарушениям правил противопожарной безопасности.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая