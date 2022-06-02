За изнасилование несовершеннолетней воспитатель детского дома в Рудном получил 23 года тюрьмы

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КОСТАНАЙ. 1 ИЮНЯ - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за изнасилование и неоднократное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы осужден воспитатель детского дома города Рудного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Суд установил, что в период с мая 2019 года по август 2021 года подсудимый, работая воспитателем Рудненского детского дома, изнасиловал, а также неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы детского дома.
Подсудимый свою вину признал частично, показав, что половой акт, имевший место между ним и несовершеннолетней потерпевшей в 2021 году, произошел по обоюдному согласию, какого-либо насилия он к ней не применял и не угрожал. По остальным эпизодам обвинения подсудимый свою вину не признал, рассказали в пресс-службе суда Костанайской области.
Сторона защиты просила суд переквалифицировать деяния подсудимого Т. на половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное педагогом. Вместе с тем вина подсудимого в совершении преступлений, по которым он был предан суду, доказана как депонированными показаниями несовершеннолетней потерпевшей, так и показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, в том числе и заключениями судебных экспертиз и исследований", - говорится в сообщении ведомства.
Прокурор просил по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы.
Суд учел наличие двух малолетних детей у подсудимого в качестве смягчающего обстоятельства и по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначил насильнику наказание в виде 23 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
Гражданский иск потерпевшей стороны на общую сумму 1 000 000 тенге был удовлетворен судом в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в суде.