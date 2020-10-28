За распространение запрещенных материалов религиозного содержания в Туркестанской области оштрафовали 15 человек

Туркестан. 27 октября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области за распространение запрещённой литературы к ответственности привлекли 15 человек, передает Kazakhstan Today.

С начала года полицейскими ДП Туркестанской области за незаконное распространение запрещенных материалов религиозного содержания к административной ответственности привлечены 15 местных жителей. В отношении правонарушителей судом наложены административные штрафы в размере более миллиона тенге.

К примеру, в ходе мониторинга социальных сетей на странице одного из пользователей "ВКонтакте" сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области обнаружили запрещённый контент религиозного характера. В результате решением суда за распространение запрещенных материалов религиозного содержания, жителя Сайрамского района признали виновным по статье КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях" и привлекли к административному штрафу в размере 194 460 тенге. Далее при мониторинге интернет-пространства внимание полицейских привлекла публикация на странице пользователя социальной сети "ВКонтакте", которая распространяла идеологию запрещенного деструктивного религиозного течения. Данные аудиозаписи и лекции содержали пропаганду и агитацию к насильственному изменению конституционного строя, к призыву нарушения целостности страны, подрыву безопасности государства и разжиганию розни", - сообщили в пресс-службе полиции.

Кроме того, постановлением суда житель Туркестана признан виновным по статье КоАП РК "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории Республики Казахстан продукции средств массовой информации, а равно иной продукции" и привлечен к административному штрафу в размере 55 560 тенге.

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