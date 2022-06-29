За системную коррупцию осуждены семь сотрудников инспекции транспортного контроля по ВКО

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮНЯ - За системную коррупцию осуждены семь сотрудников инспекции транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Они с июля по сентябрь 2021 года в группе лиц по предварительному сговору получали от грузоперевозчиков взятки в сумме от 10 до 300 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение по территории области и общее покровительство", - проинформировали в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В пресс-службе отметили, что это наиболее часто используемая схема увода от ответственности, выявленная в ходе внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного антикоррупционной службой ВКО.

Кроме того, в ходе анализа установлено, что инспекторы не соблюдают порядок видеофиксации во время проверочных мероприятий.

Практически во всех случаях фиксировали только процесс остановки транспортного средства и запроса необходимых документов. Сама процедура контроля не фиксировалась, а по имеющимся 289 видеозаписям установлены несоответствия в датах и времени", - сообщили в агентстве.

По итогам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в адрес ИТК внесены рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.