За время введения ЧП в полицию Туркестанской области доставлены свыше 900 человек

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Начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков заявил, что во время митингов протестующие, воспользовавшись ситуацией, пытались дестабилизировать обстановку в Жетысайском, Сарыагашском, Арысском районах, в городах Кентау и Туркестан. Так, в областном центре толпа из более 500 человек вышла на улицы и попыталась перекрыть дороги, а также железнодорожные пути, сообщает Polisia.kz.
Всего в отделы полиции за время введения чрезвычайного положения за различные правонарушения доставили свыше 900 человек, из них 329 привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения", - сказал комендант, начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков.
На сегодняшний день ситуация на территории Туркестанской области стабильная.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области выявлено 447 случаев нарушения режима ЧП.