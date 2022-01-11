В Карагандинской области выявлено 447 случаев нарушения режима ЧП

НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - За период объявления режима чрезвычайного положения сотрудниками полиции Карагандинской области выявлено 447 нарушений по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП", из которых административному аресту подвергнут 31 нарушитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время несения службы карагандинскими полицейскими изъято 17 запрещенных предметов, из них девять гладкоствольных ружей, выявлено шесть фактов хранения наркотических средств, сообщает Polisia.kz.

При попытке пересечь блокпост задержан 30-летний гражданин Узбекистана, у которого истек срок регистрации в РК. Кроме того, на блокпосте установлена 30-летняя жительница города Караганды, которая с 24 декабря прошлого года считалась без вести пропавшей, говорится в информации, опубликованной на сайте Министерства информации и общественного развития РК.

Вместе с тем в ряде областей правоохранительными органами стали задерживаться участники противоправных действий и мародерства в Алматы и других южных регионов. В этой связи полицейские Карагандинской области усиленно работают по выявлению таких лиц в нашем регионе. Просим граждан проявить бдительность по всем подозрительным случаям и сообщать о них по телефону 102", - отметил комендант Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

На основании указа президента РК "О введении чрезвычайного положения" в Карагандинской области создан оперативный штаб комендатуры. Для обеспечения правопорядка в области все сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии и Министерства обороны РК переведены на усиленный режим несения службы. В населенных пунктах области на выездах и въездах организованы блокпосты.

Сегодня карагандинские полицейские почтили память погибших коллег, сообщает Polisia.kz. В ДП Карагандинской области прошла траурная церемония в связи с гибелью людей в результате совершенных в Казахстане террористических актов. Среди них восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии РК.

Проявив мужество и героизм, они до конца исполнили свой служебный и воинский долг. Память о них навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана. Мы, сотрудники органов внутренних дел, примем меры для поиска и задержания преступников, которые понесут заслуженное наказание", - отметил Ерлан Файзуллин, выступая перед личным составом подразделений.