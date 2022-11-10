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Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

09.11.2022, 10:45 25791
Задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев, сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
 
Антикоррупционной службой по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
 

Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки без проведения аукциона незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых. Факт ранее проведенной разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов. В результате аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности, доступности и равноправия участников рынка. В связи с тем что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге", - разъяснили в антикоррупционном ведомстве.

 
Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество бывшего вице-министра Тимура Токтабаева и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8).
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Токтабаев был освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК в декабре 2019 года.
 

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Браконьерский груз с рогами сайги задержали в области Жетысу

10.11.2022, 13:38 1901
Фото: КНБ РК
Талдыкорган. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Пограничной службы КНБ по области Жетысу совместно с органами полиции и с привлечением сотрудников спецподразделения "Беркут" задержаны пятеро граждан Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
 

В ходе обыска их автомобиля обнаружены 983 рога сайги общим весом более 100 килограммов", - проинформировали ведомстве.

 
Задержанные лица подозреваются в торговле дериватами с дальнейшей их реализацией в странах ближнего зарубежья.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Ранее сообщалось, что более 100 килограммов рогов сайги изъяли у браконьеров в Алматинской области.
 

Количество преступлений, связанных с незаконными действиями с оружием, выросло сразу на 38% в РК

10.11.2022, 11:23 3786
Количество преступлений, связанных с незаконными действиями с оружием, выросло сразу на 38% в РК
Фото: Polisia.kz
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 2 тысячи уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, - на 37,9% больше, чем годом ранее.
 
Больше всего правонарушений относилось к незаконному приобретению, передаче, сбыте, хранению, перевозке или ношению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 1,4 тысячи случаев, сразу плюс 42,1% за год, сообщает finprom.kz.
 
По данным аналитиков, среди часто совершаемых правонарушений также были отмечены незаконное изготовление оружия (418 случаев) и хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (141 случай).
 
Еще 4 правонарушения пришлись на случаи небрежного хранения огнестрельного оружия, 3 - на нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, 2 - на ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
 

Наибольший годовой рост количества уголовных правонарушений, связанных с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, был отмечен в сфере хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов: в 9,4 раза, что объясняется событиями в январе текущего года", - расскзали обозреватели.

 
При этом отмечается, что половина всех правонарушений ожидаемо пришлась на Алматы: 72 случая против всего 1 за десять месяцев прошлого года.
 
Заметный рост числа подобных правонарушений также был зафиксирован в Алматинской (31 случай против 3 годом ранее) и Жамбылской (13 случаев против 1 год назад) областях. Из 20 регионов РК нарушения в этой сфере были отмечены только в 14.
 
Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями, связанными с незаконным приобретением, применением, продажей и иными действиями с оружием, за январь-сентябрь текущего года составила 75,2 млн тенге, увеличившись сразу в 22,3 раза за год.
 
Большая часть ущерба была нанесена физическим лицам - здесь сумма составила 39,8 млн тенге. Далее идет ущерб юридическим лицам (33,6 млн тенге) и государству (1,8 млн тенге).
 

В Костанайской области нашли тело пропавшей без вести девушки

09.11.2022, 20:50 14796
Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 9 ноября, полицейские обнаружили тело без вести пропавшей 26-летней Галины Галкиной из Карабалыкского района, сообщает "Алау".
 
По информации департамента полиции, поиски были начаты 3 ноября, когда в полицию обратилась мать девушки. В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования.
 
В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти.
 

Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Костанае

09.11.2022, 15:55 20271
Две нарколаборатории ликвидировали полицейские в Костанае
Фото: Polisia.kz
Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае полицейские ликвидировали две нарколаборатории и изъяли более 20 кг марихуаны.
 

8 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий при участии специального подразделения "Беркут" проведено одновременное задержание пяти жителей города Костаная, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. При дальнейшем осмотре обнаружены две специально оборудованных комнаты-парники, где под осветительными лампами в горшках с грунтом выращивались растения конопли", - сообщил начальник ДП области Ерлан Омарбеков.

 
Еще одну плантацию конопли обнаружили у одного из задержанных на балконе многоквартирного дома.
 
По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 УК РК "Сбыт наркотических средств", подозреваемые арестованы.
 
В департаменте сообщили, что в текущем году из незаконного оборота изъято более 200 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 граммов героина, 18,4 кг гашиша, более 1,6 кг синтетических наркотиков.

 

В МИИР прокомментировали задержание экс вице-министра Токтабаева

09.11.2022, 15:31 21501
В МИИР прокомментировали задержание экс вице-министра Токтабаева
Фото: fox40.com
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержанный вице-министр Тимур Токтабаев не работает в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития с 2019 года, сообщили в ведомстве.
 

Указанное лицо в 2016-2019 годах работал в должности заместителя министра в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Затем, с 5 марта по 17 декабря 2019 года, экс-чиновник занимал должность вице-министра в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. 17 декабря 2019 года, то есть 3 года назад, Токтабаев уволился из МИИР РК по собственному желанию", - отметили в министерстве.

 
В ведомстве добавили, что вопросы касательно предоставления дополнительной информации о задержанном экс-чиновнике, а также проведения досудебного расследования в настоящий момент входят в компетенцию правоохранительных органов.
 
Ранее сообщалось, что Антикор задержал бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Токтабаева. Его и других чиновников министерства подозревают в том, что они под предлогом разведки без проведения аукциона незаконно передавали предпринимателям за низкую стоимость месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых.
 

Антикор завершил расследование в отношении директора "Астана-Зеленстрой"

09.11.2022, 14:58 22401
Антикор завершил расследование в отношении директора "Астана-Зеленстрой"
Фото: Depositphotos
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ТОО "Астана-Зеленстрой" Айбара Наурызали по факту получения взятки.
 

Наурызали подозревается в том, что 2 сентября получил денежные средства в сумме 9 млн тенге от директора ТОО "Табиғат НС Сервис" С. Карловой за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договорам о государственных закупках по озеленению районов Алматы и Есиль города Астаны. Предъявленные обвинения Наурызали подтверждаются материалами СОРМ, НСД, показаниями свидетелей и т.д.", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции РК.

 
Там добавили, что процессуальное задержание Наурызали не применялось в связи с полным признанием вины.
 
Итоговое решение о его виновности будет принято судом.
 

В Туркестанской области выявили 9 преступлений экстремистского характера

09.11.2022, 13:54 23521
В Туркестанской области выявили 9 преступлений экстремистского характера
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом за 10 месяцев текущего года выявлено 9 преступлений экстремистско-террористической направленности.
 

Из них 5 дел зарегистрированы по статье 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма", еще 4 факта установили по статье 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, межнациональной или религиозной розни", - сообщает Polisia.kz.

 
Кроме того, полицейские выявили 3 незаконно действующие намазханы, а в отношении нарушителей составлены административные протоколы.
 
Также в ходе рейда по 6 правонарушениям экстремистского характера изъято 428 единиц религиозной литературы. Выявлены 846 административных правонарушений, совершенных приверженцами деструктивно-религиозных течений, и приняты соответствующие меры.
 

Тело мужчины найдено на автобусной остановке в Астане

09.11.2022, 11:29 26846
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 9 ноября в полицию Астаны поступило сообщение о том, что на остановке "ТД "Коктем" на проспекте Богенбай батыра обнаружено тело мужчины.
 

По приезде на место происшествия факт подтвердился. Сотрудниками полиции установлено тело 51-летнего мужчины без признаков насильственной смерти", - информирует Polisia.kz.

 
По данному факту назначены необходимые экспертизы.


 

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