Задержан экс-вице-министр культуры и спорта - Антикор

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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан экс-вице-министр культуры и спорта. Его подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления. Информацию подтвердили в - Задержан экс-вице-министр культуры и спорта. Его подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления. Информацию подтвердили в Антикоре





В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС департамента полиции Алматы. Расследование продолжается.





Иная информация распространению не подлежит.





Дополнено 02.03.2024, 7.39





Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1989 году.

С 1990 по 1994 годы занимался предпринимательской деятельностью. В разные годы работал в государственных органах и на предприятиях. Занимал должности заместителя акима Астаны, председателя Агентства по делам спорта и физической культуры, исполняющего обязанности советника, советника премьер-министра, вице-министра культуры и спорта.





С апреля по сентябрь 2021 года являлся вице-министром культуры и спорта.



